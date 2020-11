Sono state annunciate le nomination per i Grammy Awards 2021: ecco la lista di tutti i candidati alla vittoria di uno dei grammofoni d’oro.

Dopo una lunga attesa, sono state annunciate le nomination ai Grammy Award 2021. Anche nell’anno del Covid di musica infatti non ne è mancata, e sono tantissimi i protagonisti che hanno pubblicato canzoni e album destinati a fare la storia. Da Beyoncé a Harry Styles, da Billie Eilish a Dua Lipa, ecco tutti i possibili vincitori della 63esima edizione degli Oscar della musica.

Grammy Awards 2021: le nomination

Beyoncé

Record of the Year:

Black Parade di Beyoncé

Colors dei Black Pumas

Rockstar di DaBaby feat. Roddy Ricch

Say So di Doja Cat

Everything I Wanted di Billie Eilish

Don’t Start Now di Dua Lipa

Circles di Post Malone

Savage di Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Dua Lipa

Album of the Year:

Chilombo di Jhene Aiko

Future Nostalgia di Dua Lipa

Folklore di Taylor Swift

Best New Artist:

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Best Pop Solo Performance:

Yummy di Justin Bieber

Cardigan di Taylor Swift

Everything I Wanted di Billie Eilish

Don’t Start Now di Dua Lipa

Say So di Doja Cat

Watermelon Sugar di Harry Styles

Best Pop Duo/Group Performance:

Dynamite dei BTS

Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande

Best Pop Vocal Album:

Fine Line di Harry Styles

Folklore di Taylor Swift

Chromatica di Lady Gaga

Future Nostalgia di Dua Lipa

Changes di Justin Bieber