Billboard Music Awards 2020, i vincitori: ecco la lista di tutti i cantanti e gli artisti premiati nell’edizione 2020 dei premi musicali di Billboard.

Si sono tenuti nella notte italiana tra il 14 e il 15 ottobre 2020 i Billboard Music Awards 2020, ovviamente in un’edizione sottotono rispetto al passato. Il Coronavirus ha reso più spenta la kermesse organizzata dalla principale rivista musicale del mondo, ma non l’ha bloccata del tutto. Trionfatori della serata sono stati Post Malone e Billie Eilish. In particolare, il trapper rockettaro si è portato a casa ben nove premi, tra cui quello di miglior artista dell’anno. Ma anche la Eilish ha avuto le sue soddisfazioni. Ecco la lista completa dei vincitori.

Billboard Music Awards 2020: tutti i vincitori

Artista dell’anno: Post Malone

Billboard Chart Achievement Award (votato dai fan): Harry Styles

Miglior artista femminile: Billie Eilish

Miglior artista maschile: Post Malone

Miglior artista della Billboard 200: Post Malone

Miglior artista della Hot 100: Post Malone

Miglior artista per la vendita delle canzoni: Lizzo

Miglior artista social (votato dai fan): BTS

Miglior artista per le canzoni in streaming: Post Malone

Miglior artista per le canzoni in radio: Jonas Brothers

Miglior duo o gruppo: Jonas Brothers

Miglior artista da concerto: P!nk

Pink

Miglior nuovo artista: Billie Eilish

Miglior artista maschile R&B: Khalid

Miglior artista femminile R&B: Summer Walker

Miglior tour R&B: Khalid

Miglior artista rap: Post Malone

Miglior artista maschile rap: Post Malone

Miglior artista femminile rap: Cardi B

Miglior tour rap: Post Malone

Miglior artista country: Luke Combs

Miglior artista maschile country: Luke Combs

Miglior artista femminile country: Maren Morris

Miglior gruppo o duo country: Dan + Shay

Miglior tour country: George Strait

Miglior artista rock: Panic! At the Disco

Miglior tour rock: Elton John

Miglior artista latino: Bad Bunny

Miglior artista dance/elettronica: The Chainsmokers

Miglior artista cristiano: Lauren Daigle

Miglior artista gospel: Kanye West

Miglior album Billboard 200: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish

Billie Eilish

Miglior colonna sonora: Frozen 2

Miglior album R&B: Free Spirit di Khalid

Miglior album rap: Hollywood’s Bleeding di Post Malone

Miglior album country: What You See Is What You Get di Luke Combs

Miglior album rock: Fear Inoculum dei Tool

Miglior album latino: Oasis di J Balvin e Bad Bunny

Miglior album dance/elettronica: Marshmello Fortnite di Marshmello

Miglior album cristiano: Jesus Is King di Kanye West

Miglior album gospel: Jesus Is King di Kanye West

Kanye West

Miglior canzone Hot 100: Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus

Canzone più venduta: Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus

Canzone con più stream: Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus

Canzone più passata in radio: Sucker dei Jonas Brothers

Miglior collaborazione (votata dai fan): Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello

Miglior canzone rap: Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus

Miglior canzone R&B: Talk di Khalid

Miglior canzone rock: Hey Look Ma, I Made It dei Panic! At the Disco

Miglior canzone dance/elettronica: Close to Me di Ellie Goulding, Diplo e Swae Lee

Miglior canzone country: 10.000 Hours di Dan + Shay

Miglior canzone latina: Con calma di Daddy Yankee e Snow

Miglior canzone cristiana: God Only Knows di For King & Country

Miglior canzone gospel: Follow God di Kanye West

Icon Award: Garth Brooks