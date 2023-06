la lista completa che può salvargli la vita

Il nostro amico a quattro zampe non può mangiare di tutto, alcuni alimenti possono fargli male. Vediamo quali sono i cibi assolutamente vietati al cane.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe tende a vedere quest’ultimo come un amico o un figlio e quindi a trattarlo come tale anche per quanto riguarda l’alimentazione. Tuttavia come ben sappiamo i nostri amici pelosi non possono mangiare il cibo umano, o meglio, non possono mangiare tutto ciò che noi mangiamo.

Infatti ci sono alcuni alimenti che possono causare seri danni alla salute nella nostra palla di pelo, alcuni di essi possono persino essere letali per Fido. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i cibi assolutamente vietati al cane.

Cibi assolutamente vietati al cane: ecco cosa non dare mai a Fido

I cani sono animali abbastanza golosi e tendono spesso ad “infastidirci” quando siamo a tavola a gustarci il nostro pranzo o la nostra cena. Sebbene ogni tanto tendiamo a calmare i lamenti di Fido dandogli un pezzettino di pane, dobbiamo essere consapevoli che ci sono alcuni alimenti che il nostro amico a quattro zampe non deve assolutamente assaggiare.

Ciò perché alcuni di questi cibi possono causare gravi danni alla salute del nostro amico peloso. Vediamo insieme allora quali sono gli alimenti che il cane deve assolutamente evitare di mangiare e che noi non dobbiamo mai offrirgli o aggiungere ai suoi pasti.

Aglio e cipolla

L’aglio e la cipolla appartengono alla categoria degli alimenti che possono essere dannosi per il nostro amico a quattro zampe, in quanto contengono degli elementi al loro interno che possono causare diversi disturbi del nostro amico peloso come:

Tuttavia, possiamo notare nel nostro amico a quattro zampe anche altri sintomi nei primi giorni di avvelenamento da aglio o cipolla e sono:

Letargia

Pipì arancione o rosso scuro

Debolezza

Xilitolo

Uno degli alimenti che possono essere davvero letali per il nostro amico a quattro zampe è lo xilitolo. Quest’ultimo possiamo facilmente trovarlo in alcuni cibi come: caramelle, budini, sciroppo per la tosse, burro di arachidi, gomme senza zucchero, vitamine gommose.

Nel momento in cui il nostro amico peloso ingerisce una parte di xilitolo, potrebbe presentare un calo di zuccheri nel sangue causando così gravi danni al fegato o la morte del cane. I sintomi di avvelenamento da xilitolo che possiamo notare, anche dopo poco minuti dall’ingestione di questo alimento, nel nostro amico fedele sono:

Cioccolato

È risaputo che il cioccolato, sebbene sia molto buono per l’essere umano, può essere molto dannoso per la salute del nostro amico a quattro zampe. I sintomi generali che può presentare quest’ultimo se ingerisce del cioccolato sono i seguenti:

Vomito

Letargia

Diarrea

Convulsione

Morte

Inoltre, pochi sanno che il cioccolato fondente è più pericoloso per il nostro amico peloso, in quanto contiene una maggior quantità di caffeina, un elemento davvero molto tossico per i nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo bisogna evitare do dare alla palla di pelo anche bevande contenenti caffeina.

Alcool e pasta di pane cruda

Infine, altri alimenti che possono portare il cane ad avere sintomi come il vomito, convulsioni, disorientamento e irrequietezza sono l‘alcool e la pasta di pane cruda. In caso di assunzione di alcool, è molto importante contattare il veterinario, in quanto questo elemento può causare insufficienza degli organi del nostro amico peloso, portandolo poi alla morte.

Inoltre anche la pasta di pane cruda può portare danni ai tessuti dello stomaco del nostro amico a quattro zampe, in quanto questo tipo di alimento causa una dilatazione dello stomaco nel cane.