la lineup, i concerti in programma

La lineup del Roma Summer Fest 2023: tutti i concerti in programma nella Cavea dell’Auditorium Parco della musica.

L’estate romana sta per cominciare, e la grande musica è pronta, come ogni anno, a invadere la Capitale. Non ci saranno solo gli appuntamenti maestosi dello Stadio Olimpico ad attendere gli appassionati di musica romani. In programma ci sono infatti almeno due festival davvero imperdibili: il Rock in Roma e il ricchissimo e variegato mondo del Roma Summer Fest 2023. Scopriamo insieme la lineup completa e tutti i concerti in programma nell’evento che si tiene ogni anno nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Roma Summer Fest 2023: la lineup

La grande peculiarità del Roma Summer Fest è il suo essere formato da eventi davvero di ogni genere, tutti accomunati da un unico particolare: la qualità e l’amore per la musica. In una location spettacolare e costruita apposta per l’ascolto, come la Cavea, si esibiranno infatti i grandi della musica rock e le popstar più affermate, i talenti del rap e i protagonisti della musica latina, i maestri della musica classica e cantautori più raffinati, senza dimenticare jazzisti e bluesman moderni. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Paolo Conte

Questo il programma completo, la lineup dei concerti in calendario nel Roma Summer Fest 2023:

– 6 giugno Paolo Conte

– 7 giugno Carmen Consoli e Mariza

– 11 giugno Samuele Bersani

– 13 giugno Pet Shop Boys

– 14 giugno Valerio Lundini

– 16 e 17 giugno Mannarino

– 18 giugno Yusuf/Cat Stevens

– 19 giugno Ghemon

– 20, 21, 22 e 23 giugno Ludovico Einaudi

– 24 giugno Porcupine Tree

– 25 giugno Venerus

– 26 giugno The Lumineers

– 27 giugno Mr. Rain

– 28 giugno Interpol

– 29 giugno Ballo!

– 30 giugno Beth Hart

– 1° luglio Marco Masini

– 2 luglio Renga Nek

– 3 luglio Aurora

– 5 luglio James Bay

– 8 luglio Gigi D’Alessio

– 9 luglio Bob Dylan (ore 19.30)

– 9 luglio Sigur Ros (ore 21)

– 10 luglio Baustelle

– 11 luglio OneRepublic

– 14 luglio Sting

– 15 luglio Nobraino

– 16 luglio Guè

– 17 luglio Madame

– 18 luglio Mr. Rain

– 21 luglio Shine – Pink Floyd Moon

– 22 luglio Levante

– 23 luglio dEUS

– 24 luglio Jacob Collier

– 25 luglio Daniele Silvestri

– 26 luglio Tash Sultana

– 27 luglio Diodato

– 28 luglio Carl Brave

– 1° agosto Emiliana Torrini & the Colorist Orchestra

– 2 agosto Benjamin Clementine

– 28 agosto Carmen Consoli ed Elvis Costello

– 30 agosto e 1°, 2 settembre Checco Zalone

– 31 agosto Stefano Massini e Luca Barbarossa

– 22 settembre Paul Weller

– 25 settembre Tananai

– 26 settembre Fabri Fibra

I biglietti per questi concerti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.