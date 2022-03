La prima festa dell’amore di Cosmo si trasforma in un festival: tutti i protagonisti dei tre giorni di musica organizzati dall’artista.

Non c’è festa senza invitati. Lo sa bene Cosmo, che ha per questo motivo scelto di trasformare La prima festa dell’amore, la sua serie di concerti in programma nell’aprile 2022 per celebrare l’uscita da due anni di pandemia, in un vero e proprio festival. Ad accompagnarlo in quest’avventura straordinaria in quel di Bologna saranno infatti tantissimi amici, colleghi, musicisti e intrattenitori di alto livello pronti a far scatenare in pista tutti i presenti, per quella che promette di essere già la più grande festa della primavera italiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo evento.

La line-up de La prima festa dell’amore di Cosmo

Sono tre gli appuntamenti da segnare con un circoletto rosso sul calendario: quello del 15 aprile, quello del 16 e per chiudere quello del 18. Tre concerti straordinari, tre show irripetibili per Cosmo all’Arena Parco Nord di Bologna. Live che si sono trasformati in queste settimane in un vero e proprio festival, con tre esibizioni nelle prime due date e ben cinque nell’ultima.

Concerto

Si parte venerdì 15 aprile alle ore 18, con una data già sold out. Ad aprire l’evento Hugo Sanchez & Foresta, dj famosi per la loro musica techno tribale, Whitemary, cantautrice e produttrice di grande talento, e Tamburi Neri, progetto sperimentale di Claudio Brioschi e Andrea Barberi.

Il giorno dopo, sabato 16 aprile, in una nuova data sold out torneranno Hugo Sanchez & Foresta, Luce Clandestina, dj torinese famosa nella scena locale, e Dame Area, un duo straordinario tra industrial e post punk. Artisti che riscalderanno l’atmosfera per l’arrivo di Cosmo.

Si chiude il 18 aprile, nel giorno di Pasquetta, con un evento molto speciale. Si partirà all’aperto, alle ore 13, e si chiuderà al chiuso, alle ore 23, per una maratona musicale di dieci ore senza sosta. Sul palco Hugo Sanchez & Foresta, Cobra, Luwei, Steve Pepe e Tropincantesimo.

Cosmo presenta La prima festa dell’amore

“La prima festa dell’amore non sarà solo il live più lungo e intenso che farò quest’anno, ma un vero e proprio festival“, ha raccontato il musicista piemontese, che chiuderà tutte le tre giornate ma che consiglia vivamente di non perdersi nemmeno una delle esibizioni preparate dai suoi amici, scelti in prima persona da lui per rendere magico ed emozionante l’intero evento.

Un festival in cui avrà, tra l’altro, l’occasione di presentare dal vivo per la prima volta le canzoni e i brani della sua ultima uscita discografica, La terza estate dell’amore, album dedicato alla rinascita del corpo e alla condivisione. Di seguito un estratto: