la line up dei concerti

Marracash, Marrageddon 2023: la line up dei due festival organizzati dal king e dedicati alla musica rap a Milano e Napoli.

La lunga attesa sta per finire. Emergono finalmente i primi dettagli su Marrageddon, la prima edizione dello straordinario festival dedicata alla musica rap italiana organizzato dal king Marracash in due delle città cardine dell’urban nel nostro paese: Milano e Napoli. Un doppio appuntamento imperdibile e incredibile, in cui Marra metterà insieme un cast formato da colleghi e amici di primissimo piano. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla line up del festival rap più atteso.

Marracash: la line up di Marrageddon Milano

Due ippodromi, due festival distinti, con due line up diverse e un trait d’union straordinario: Marracash, appunto. In qualità di direttore artistico, ma anche di grande protagonista, il king del rap italiano permetterà al meglio del mondo del rap di alternarsi sul palco con un proprio set e una performance unica, studiata proprio per l’occasione.

Marracash

Ma chi saranno i protagonisti di questo straordinario evento? Per l’appuntamento milanese, in programma il 23 settembre all’Ippodromo Snai La Maura, gli headliner saranno: Salmo, rapper sardo, da anni anima eversiva e irriverente della scena rap italiana; Fabri Fibra, con Marracash forse il rapper che più di tutti ha portato al successo questo genere musicale in Italia; Shiva, uno degli emergenti più amati in assoluto, a Milano e fuori; Paky, il rapper che fonde la scena napoletana a quella della periferia milanese.

La line up di Marrageddon Napoli

Se la line up messa insieme per l’evento milanese è davvero clamorosa, non è da meno quella che sarà protagonista a Napoli, all’Ippodromo di Agnano, non lontano dallo stadio Maradona di Fuorigrotta. Sul palco dello show partenopeo si alterneranno infatti altri quattro headliner degni di nota.

Si parte da Lazza, il rapper rivelazione dell’ultimo Sanremo, l’artista in grado di raggiungere i più grandi successi nell’ultimo anno e mezzo; Geolier, il più importante rappresentante della scena napoletana degli ultimi anni; Madame, la regina del rap al femminile, artista eclettica ammirata due volte anche a Sanremo; e poi lo stesso Marracash, che unirà le forze con Guè in Santeria.

Il resto della line up per entrambi gli show verrà completata nei prossimi giorni. I biglietti per poter assistere agli show organizzati da Marra sono invece già in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.