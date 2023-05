Il programma del Parco Gondar 2023: la line up dei cantanti, le date e i biglietti del festival salentino.

Il Parco Gondar è il più grande parco eventi del Sud Italia e ospita il festival estivo più longevo della Puglia. La kermesse offre una varietà di attività come musica, arte, teatro, cultura, sociale e sport. La prossima stagione 2023 promette di essere eccezionale con la partecipazione di rinomati artisti italiani e internazionali. Tra gli quelli già annunciati figurano nomi come Sfera Ebbasta, Lazza, Tananai e tanti altri ancora. Scopriamo insieme il programma completo e le date dei grandi appuntamenti di questa estate.

Parco Gondar 2023: la line up dei cantanti

Il festival dell’estate 2023 del Parco Gondar intende diversificare la propria offerta includendo varie forme di intrattenimento oltre alla musica. In linea con altri grandi festival europei, l’evento presenterà una programmazione sportiva, teatrale, artistica, culturale, sociale e letteraria. Il festival mira a soddisfare un pubblico eterogeneo e a fornire un’esperienza a tutto tondo.

Lazza

Di seguito il calendario completo dei concerti:

– 19 luglio Guè, Shiva e Anna

– 22 luglio Boomdabash

– 23 luglio Capo Plaza e Bresh

– 30 luglio Geolier, Kid Yugi e Nerissima Serpe

– 1° agosto Carl Brave

– 3 agosto Coma_Cose

– 4 agosto Fabri Fibra

– 5 agosto Daniele Silvestri

– 6 agosto Lazza

– 8 agosto Tananai

– 9 agosto Sfera Ebbasta

– 13 agosto Central Cee, Rondodasosa e Neima Ezza

– 16 agosto Salmo

– 18 agosto Luché

I biglietti per tutti questi concerti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Cos’è il festival del Parco Gondar

Anche quest’anno il Parco Gondar si trasformerà in una grande agorà all’aperto dove gli ospiti potranno assistere a masterclass e intrattenimenti. Inoltre, il 2-3 settembre è in programma la “Apulia Sport Convention”, la prima grande convention di sport e fitness del Sud Italia. Questa due giorni sarà ricca di appuntamenti e trainer, istruttori e palestre si alterneranno in un programma ricco di lezioni fin dalle prime ore del mattino.

Ancora una volta il Parco Gondar di Gallipoli si dimostra dunque una realtà unica e innovativa, che unisce musica, arte e sport. Un luogo che offre una varietà di strutture, tra cui un’arena per grandi concerti e spettacoli teatrali, una discoteca, due pub, una pizzeria, una sala giochi, aree sportive, aree verdi e picnic, aree espositive. Unico parco tematico del Sud Italia ad aver ospitato grandi artisti nazionali e internazionali, accogliendo le esibizioni live di una vasta gamma di musicisti come Sean Paul, Snoop Dogg e The Prodigy, e i djset di famosi DJ come David Guetta e Martin Garrix.