la line up dei cantanti e le date

La line up di Porto Rubino 2023: tutti i cantanti che parteciperanno all’evento, da Emma Marrone a Mahmood.

Porto Rubino torna anche nel 2023. L’evento più atteso dagli appassionati di festival musicali estivi, ma anche di mare, è stato confermato anche nell’estate che verrà. Mancano ormai poche settimane all’inizio della stagione più calda dell’anno ed è arrivato il momento di svelare i dettagli su ciò che avverrà in questa nuova edizione di uno degli eventi musicali più particolari e affascinanti, ideato dal noto cantautore Renzo Rubino con un obiettivo importante: la salvaguardia dell’ecosistema marino.

Porto Rubino 2023: le date dell’evento

“Dopo cinque anni Porto Rubino è diventato una certezza tra i festival italiani“, ha spiegato proprio Rubino, raccontando la sua emozione per quanto è riuscito a realizzare. L’idea un po’ folle di trasformare una barca in palcoscenico si è infatti rivelata vincente, al punto che in questa edizione gli organizzatori sono riusciti a rendere gratuiti due dei cinque eventi in programma.

Renzo Rubino

Per quanto riguarda le date dell’evento in questa nuova edizione, bisognerà attendere ancora poche settimane. I cinque appuntamenti con Porto Rubino 2023 sono infatti in programma tra il 30 giugno e il 9 luglio.

La line up: i cantanti di Porto Rubino 2023

Come ogni anno, anche stavolta i cantanti si esibiranno su imbarcazioni che solcano il meraviglioso mare della Puglia. La partenza è prevista il 30 giugno a Brindisi con Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia, Mahmood e Omar Pedrini. Pochi giorni dopo, il 2 luglio, la barca si sposterà a Giovinazzo con altri protagonisti: Madame, Emma Nolde, i vincitori di X Factor 2022 Santi Francesi e il leggendario Alan Sorrenti.

Passiamo quindi al 5 luglio e spostiamoci a Monopoli. Qui Porto Rubino 2023 proporrà al pubblico artisti di vario genere, come Bianco, Giovanni Caccamo, Niccolò Fabi e Piero Pelù. Scendendo in Salento, a Tricase ci sarà spazio per Carlo Amleto, Delicatoni, Levante, Nada e Raf, il 7 luglio. L’ultimo appuntamento, per molti il più atteso, è quello del 9 luglio a Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto: protagonisti Dardust, Dente, Emma e Francesca Michielin.