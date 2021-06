Il 21 giugno 2017 Jeff Bezos è apparso a Torino ed è stato davvero un giorno memorabile. Non c’era solo lui per la verità: c’erano direttori di tanti giornali italiani e internazionali per festeggiare (con qualche mese di ritardo) i primi 150 anni della Stampa. Scenario, la storica Sala delle Bobine, dove il giornale di carta prende vita, una scelta simbolicamente forte visto che già allora il digitale aveva inesorabilmente preso il sopravvento. Tema: “The Future of Newspapers”, anche qui, da notare la scelta delle parole: “newspapers”, letteralmente “giornali” ma giornali di carta; non quindi il futuro delle notizie o del giornalismo, ma dei giornali, carta compresa, alle prese con questa rivoluzione digitale che ha fatto saltare conti economici, centralità, rapporto con i lettori e che ha fatto sentire improvvisamente vecchi moltissimi giornalisti in evidente difficoltà con i linguaggi delle nuove piattaforme.

E quindi quel 21 giugno fu una giornata indimenticabile, per chi c’era e per chi continua a pensare che il giornalismo abbia un grande futuro, con o senza la carta. Bezos era lì non come fondatore e amministratore delegato di Amazon, ma come proprietario del Washington Post, comprato nel 2013 con circa 250 milioni di dollari di tasca propria, ed evidentemente rilanciato con successo. Di quell’evento, che finì con una cena cui partecipò anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, mi sono andato a rileggere le frasi fondamentali – annotate da Primaonline – di alcuni protagonisti per capire se, oltre agli applausi, ci ha aiutato a prendere la rotta giusta.

1) “La tecnologia non sostituirà i giornalisti, ma i giornalisti devono imparare a usarla meglio”, ha detto Bobby Ghosh, editore del ‘Hindustan Times’. Lo stiamo facendo?

2) Per il futuro, secondo il ceo del ‘New York Times’, Mark Thompson, “bisogna investire più che tagliare, per produrre contenuti di qualità attirando lettori e abbonati”. Ripeto: lo stiamo facendo? Investire più che tagliare?

3) I “contenuti esclusivi”, ha ricordato Louis Dreyfus, ceo di ‘Le Monde’, “servono ad attirare lettori e abbonati. Ora dobbiamo capire come fidelizzarli, facendoli sentire parte di una comunità”. Stiamo puntando su contenuti esclusivi o siamo ancora smarriti nei gironi infernali del clickbaiting?

4) Secondo il fondatore di Politico, Robert Allbritton, “in futuro dovremo cercare di prevedere i bisogni dei nostri lettori, ancora prima che loro li esprimano”. Mi risparmio la domanda.

Poi ho rintracciato qualche tweet, perché mi ricordadvo di essere rimasto colpito da altri interventi che evidentemente non avevano fatto notizia (per esempio ero rimasto folgorato dal progetto di The Information, raccontato dalla fondatrice Jessica Lessin: dal giorno seguente sono un fedele abbonato). E così ho ripescato quello dell’ex direttore dell’Huffington Post, Lydia Polgreen, che disse: “Dovremmo preoccuparci meno dei formati e più di guadagnarci la fiducia dei nostri lettori”.

L’evento era stato aperto dall’allora direttore della Stampa Maurizio Molinari che aveva esortato tutti “ad abbracciare il cambiamento. Il clou era stato il panel finale (qui il video), moderato da Massimo Russo, fra John Elkann, allora solo editore della Stampa e oggi anche di Repubblica e di tutti i giornali di GEDI, con lo stesso Bezos. Bezos fu brillante e disse un sacco di cose interessanti che molti sintetizzarono nella massima: “You can’t fight the future. Be riveting, be right & ask people to pay. They will pay”. Che si può tradurre: “Non potete combattere il futuro. Siate appassionanti. Siate veri. E chiedete alle persone di pagare per leggervi. Lo faranno”.

E noi, lo stiamo facendo?