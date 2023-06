La lettiera sporca del gatto può essere pericolosa anche per la tua salute

La pulizia è molto importante quando si convive con un animale domestico. Vediamo insieme perché la lettiera sporca del gatto può essere pericolosa anche per noi.

Chi condivide la propria vita con un felino sa benissimo quanto quest’ultimo ci tenga alla pulizia, non solo del suo corpo ma anche di tutto ciò che gli riguarda, infatti molto spesso i nostri amici pelosi possono fare i propri bisogni in giro per casa quando la loro lettiera è sporca, per questo bisogna pulirla.

Tuttavia escrementi del Micio in giro, non sono l’unico motivo per cui non bisogna tenere una lettiera sporca in casa. Nel seguente articolo vedremo perché la lettiera sporca del gatto può essere pericolosa non solo per quest’ultimo ma anche per noi.

Perché la lettiera sporca del gatto è pericolosa anche per noi?

I felini sono considerati animali molto puliti, in quanto trascorrono la maggior parte del loro tempo, oltre a dormire, a pulirsi. Infatti i nostri amici pelosi tengono molto alla loro pulizia e alla pulizia dei loro oggetti, tra cui la loro lettiera.

Difatti, quando quest’ultima è sporca, possiamo facilmente notare il gatto urinare e defecare in giro per casa. Tuttavia la lettiera sporca del nostro amico a quattro zampe, oltre a comportare un lavoro in più per noi, in quanto dobbiamo eliminare i vari escrementi del Micio in giro per casa, può causare problemi di salute non solo al nostro amico a quattro zampe ma anche a noi esseri umani.

Infatti una lettiera sporca può essere facilmente motivo di stress nel nostro amico peloso, il quale tende a mantenere i suoi bisogni per cercare il posto giusto dove poter urinare o defecare. Lo stress della lettiera sporca può essere davvero pericoloso, soprattutto se il gatto soffre di cistite idiopatica felina, in quanto il Micio che soffre di tale patologia, a causa dell’instabilità del sistema endocrino e nervoso, presenta una risposta esagerata allo stress.

Inoltre il nostro amico peloso potrebbe avere una complicanza della malattia, ossia un’ostruzione uretrale. In questo caso l’urina si accumula nella vescica del felino e di conseguenza le tossine restano nel corpo causando problemi ai reni o un’insufficienza cardiaca. Per questo motivo è molto importante tenere lettiera del gatto pulita. Per quanto riguarda noi esseri umani, la lettiera sporca del gatto può essere un pericolo per i seguenti motivi.

Parassiti

Quando la lettiera del gatto è sporca può presentare vari parassiti tra cui l’ascaridi e l’anchilostoma.

Tali parassiti possono essere presenti nel tratto intestinale del nostro amico a quattro zampe, il quale non presenta però segni di infezione a meno che quest’ultima non sia grave.

Uova e larve di questi parassiti possono essere presenti nelle feci del gatto infetto e possono essere trasmesse ad altri animali o a noi esseri umani. Nello specifico il contagio dell’ascaridi avviene ingerendo qualcosa contaminato o indirettamente attraverso il contatto mano-bocca con le feci del felino.

Mentre per quanto riguarda l’anchilostoma, le larve di quest’ultima penetrano nella pelle. Per questo motivo è necessario pulire la lettiera del gatto, ma soprattutto è necessario lavare le mani con acqua e sapone dopo averla pulita.

Toxoplasmosi

Un’altra patologia che è collegata alla lettiera sporca del nostro amico a quattro zampe è la toxoplasmosi. Sebbene i nostri amici pelosi non presentino sintomi dell’infezione causata dal parassita Toxoplasma gondii, quest’ultimo può causare problemi ai bambini presenti nel grembo della mamma che viene infettata da tale parassita.

Raramente possiamo contrarre la Toxoplasmosi se puliamo la lettiera del gatto tutti i giorni e ci laviamo le mani con acqua e sapone. Ciò perché prima che le oocisti del parassita presenti nelle feci del nostro amico peloso infetto possano contagiarci, ci vogliono da 1 a 5 giorni.

Tuttavia, se lasciamo per molto tempo la lettiera sporca possiamo facilmente infettarci di toxoplasmosi. Inoltre è consigliato alle donne incinte di far pulire la lettiera del gatto ad un’altra persona presente in casa, se ciò non è possibile è molto importante utilizzare guanti e lavare le mani con acqua e sapone