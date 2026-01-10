La letteratura israelo-palestinese per la pace

La letteratura è sempre stata uno strumento da contrapporre alla guerra, occupandosi dell’individuo e ponendolo al centro del discorso, mentre la guerra lo de-umanizza, privandolo del proprio volto. Tuttavia, oggi dobbiamo chiederci se la letteratura ha avuto e potrà avere una funzione di pacifica mediazione.

Il conflitto tra Israele e Hamas ha messo in evidenza una distanza culturale che si pone in una prospettiva di chiusura totale nei confronti dell’altro, del vicino. La letteratura, valorizzando le sfumature, ci rende comunità e ci avvicina nella diversità.

Uno dei più importanti scrittori israeliani ad aver valorizzato la letteratura come strumento di pace fu Abraham Yehoshua, che si spese per la soluzione dei due Stati, riconoscendo piena legittimità al popolo palestinese. I suoi scritti sono prevalentemente romanzi, ma possiamo ravvisare alcuni saggi di grande interesse, tra i quali spicca “Elogio della normalità. Saggi sulla diaspora e Israele”.

Nella narrativa palestinese ci sono tre tipi di autori: quelli che appartengono alla diaspora del 1948, quelli che furono integrati nella società israeliana, e quelli rimasti nelle loro terre a Gaza e in West Bank. Tra gli scrittori che sono rimasti nei “Territori Occupati”, e che hanno fatto prevalere la letteratura come strumento di unione, sull’odio, spicca per importanza Sahar Khalifa.

La cultura può sconfiggere l’orgoglio bellico? Il filosofo Bertrand Russell era arrivato alla conclusione che la causa dei conflitti risiedesse proprio in un sentimento umano: l’orgoglio. La letteratura israeliana e palestinese lavora proprio per smussare questa caratteristica, uscire dall’atomizzazione della quotidianità per creare un immaginario collettivo. Per un futuro di pacifica co-abitazione, con la prospettiva storica di due popoli e due Stati, abbiamo bisogno della cultura, come scriveva David Grossman: “La letteratura è uno strumento meraviglioso per recuperare il lato umano di cui il conflitto ci ha privati”.