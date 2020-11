Tommaso Zorzi ieri ha abbassato le difese ed ha deciso di aprirsi con Francesco Oppini scrivendogli una lettera. Il figlio di Alba Parietti ha deciso di leggerla da solo in camera blu e poco dopo si è messo a piangere. Zorzi è entrato in camera e quando ha visto l’amico in lacrime è fuggito.

Tommaso che entra in camera, vede Francesco con la sua lettera e scappa via AIUTOO MI SONO SENTITA MALE

#gfvip pic.twitter.com/MRNEIpeOgU — La (@sheiswonderland) November 11, 2020

Mentre l’influencer milanese stava scrivendo la prima pagina della sua lettera (in totale sono 2), una telecamera ha inquadrato il foglio rivelando agli spettatori il contenuto della missiva.

“Caro Francesco. Ho iniziato questa esperienza con la consapevolezza di un uomo ma la fragilità di un bambino. Tante volte la vita ha preteso da me una maturità che ho dovuto trovare in fretta e a 25 anni mi trovo a voler rivivere un’adolescenza della quale mi sono privato. Ho frequentato ambienti sbagliati e persone sbagliate, facendo sì che la paura di soffrire oggi mi impedisce di vivere i miei rapporti con leggerezza e serenità. In te ho colto una sensibilità che subito mi ha curato…”

Subito dopo aver letto la lettera, Oppini (Dayane ha messo in dubbio il suo orientamento) l’ha piegata e l’ha riposta in valigia, poi ha preso il cartoncino che aveva sul letto con il nome della fidanzata e l’ha baciato.

Cosa ci sarà stato scritto nel secondo foglio di Tommaso?

Le foto della lettera di Tommaso.

💔#gfvip pic.twitter.com/MpjWIwO5M3 — ;TZ🥀 (@this4gio) November 11, 2020