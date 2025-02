La lettera di Papa Francesco a Carlo Conti: ‘La pace è possibile’ – Un messaggio contro la guerra per Sanremo 2025

Durante la prima serata di Sanremo 2025, è stata letta una lettera di Papa Francesco, un appello all’amore universale e alla pace. L’iniziativa è stata promossa da Carlo Conti, il quale ha invitato il Papa a inviare un pensiero da condividere durante il festival. Papa Francesco ha risposto con un video-messaggio, esprimendo il suo desiderio di pace e sottolineando il ruolo della musica come strumento di bellezza e armonia.

Conti ha esordito parlando della canzone “Imagine” di John Lennon, interpretata da Noa e Mira Awad, rispettivamente israeliana e palestinese. Il Papa ha aperto la sua lettera ricordando la Giornata mondiale dei bambini, in cui Conti aveva partecipato con calore. Ha poi parlato del potere della musica di unire le persone, di come possa aiutare la convivenza e di come ricordi le spiegazioni della madre riguardo le opere liriche.

Bergoglio ha espresso la sua preoccupazione per i tanti bambini che non possono cantare a causa delle ingiustizie e delle guerre nel mondo, sottolineando che la guerra è una sconfitta per tutti. Ha auspicato una riconciliazione tra chi si è odiato, affermando che oggi, attraverso la musica, si può dimostrare che la pace è possibile. Ha esortato a vivere momenti belli e ha inviato saluti a tutti, in particolare a chi soffre, auspicando che la musica possa raggiungere i cuori e aprire a un mondo più giusto e fraterno.

Il messaggio si è concluso con la performance di “Imagine” da parte di Noa e Mira Awad.