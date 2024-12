La legislazione europea che ha determinato la decisione

Apple ha ritirato dal mercato europeo i modelli iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE a causa della nuova normativa dell’Unione Europea che obbliga l’adozione della porta USB-C per la ricarica. Nonostante l’azienda avesse già aggiornato i modelli più recenti, come gli iPhone 15 e 16, i dispositivi con connettore Lightning erano ancora disponibili in commercio e pertanto sono stati ritirati in anticipo. Questa misura accelera l’uscita dal mercato degli iPhone 14, già prevista per settembre 2025.

La normativa europea, che entrerà in vigore il 28 dicembre 2024, richiede che tutti i dispositivi venduti nell’Ue utilizzino un collegamento USB-C per la ricarica. Questo obbligo ha spinto Apple a ritirare i modelli obsoleti, richiedendo che tutti i Paesi dell’Ue, inclusa l’Italia, ne seguano le disposizioni. Il ritiro riguarderà milioni di unità di iPhone, i quali, pur essendo superati dai modelli più recenti, erano ancora richiesti da una considerevole porzione di consumatori.

Per fare fronte a questa situazione, Apple ha già pianificato il lancio della quarta generazione dell’iPhone SE, attesa per marzo 2024. Questo nuovo modello sarà dotato di una porta USB-C, consentendo così di rientrare nel mercato europeo. La decisione di ritirare i modelli iPhone 14 e 14 Plus anticipa di nove mesi un’uscita che era già programmata e si allinea perfettamente con le normative Ue.

La normativa europea sui caricabatterie ha come obiettivo principale l’uniformità e la sostenibilità, imponendo l’uso della porta USB-C su tutti i dispositivi elettronici, tra cui smartphone, tablet e accessori vari. Questo provvedimento mira a ridurre i rifiuti elettronici, che ogni anno in Europa raggiungono milioni di tonnellate, di cui solo una parte viene effettivamente riciclata. Inoltre, si prevede che questa standardizzazione possa anche portare a un risparmio per le famiglie, che non dovranno più acquistare caricabatterie aggiuntivi per i diversi dispositivi.