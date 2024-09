“La leggenda di Bruce Springsteen” di Paola Jappelli e Gianni Scognamiglio

Un nuovo libro celebra la vita e la musica di Bruce Springsteen: “La grande storia di Bruce Springsteen”, scritto da Paola Jappelli e Gianni Scognamiglio del Pink Cadillac Bruce Springsteen Fan Club. Pubblicato in occasione del 75esimo compleanno del leggendario rocker, il volume esplora la sua carriera dagli inizi negli anni Settanta fino ai giorni nostri, prestando particolare attenzione alla sua produzione discografica, analizzata album per album.

Il libro non solo delinea il percorso musicale di Springsteen, ma offre anche un’importante visione del suo apporto alla cultura e alla società americana. Si sottolinea il peculiare rapporto che l’artista ha con il pubblico, trasformando ogni sua performance in un’esperienza quasi rituale.

Jappelli e Scognamiglio, esperti e appassionati di Springsteen, evidenziano non solo i successi artistici ma anche le relazioni significative che hanno influenzato la vita privata dell’artista. Springsteen, membro della Rock ’n’ Roll Hall of Fame e venerato come uno dei migliori performer dal vivo, ha sempre cercato nuove strade sia come artista che come persona. La sua coerenza e onestà intellettuale rappresentano il filo conduttore della sua carriera, garantendo un costante rispetto critico verso la sua opera.

Le storie e i racconti legati ai leggendari tour del rocker contribuiscono a dipingere un quadro completo del suo impatto non solo nella musica, ma anche nella cultura sociale americana. Ogni album è presentato in modo dettagliato, arricchendo l’esperienza del lettore.

Paola Jappelli, vicepresidente del fan club, dirige anche un centro culturale a Napoli dedicato allo studio di Springsteen. Gianni Scognamiglio, nella sua veste di presidente del fan club, è un collezionista e conoscitore del lavoro di Springsteen. Entrambi hanno scritto in precedenza opere sul legame tra l’artista e il cinema, dimostrando un profondo impegno nella diffusione della cultura musicale.

Il libro, disponibile in brossura con allettature e stampato a colori, conta 280 pagine ed è già considerato una lettura imperdibile per tutti i fan del Boss. Il prezzo di vendita è di € 29,90, e il volume è corredato da un ISBN per facilitarne l’acquisto.