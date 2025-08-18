La leggenda della Morbidelli V8: motore e design senza pari

Nel mondo delle moto, la Morbidelli V8 si distingue per la sua esclusività e innovazione. Questa moto, simbolo dell’ingegno italiano, rappresenta una delle sfide tecniche più impegnative del settore, con soli quattro esemplari prodotti. Attualmente, è esposta al Barber Vintage Motorsports Museum in Alabama.

La Morbidelli V8 vanta prestazioni eccezionali: un motore V8 di 847 cc con 32 valvole, in grado di erogare 120 cavalli a 11.000 giri, e un peso di 200 kg. Il suo prezzo, di 45.000 dollari, la rendeva una vera rarità all’epoca. Il propulsore, ispirato ai motori Cosworth, garantiva prestazioni elevatissime e un suono unico, apprezzato dagli appassionati.

La concezione della moto è frutto di un’eccezionale ingegneria. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno, realizzato da Bimota, offre robustezza e leggerezza. Dotata di freni Brembo, sospensioni GCB e iniezione elettronica Weber-Marelli, la Morbidelli V8 integra elementi di alta tecnologia. Il design, firmato da Pininfarina, presenta linee avanguardistiche che, sebbene divisero la critica, oggi appaiono moderne e innovative.

Dietro questa creazione si trova Giancarlo Morbidelli, che, dopo aver ottenuto successi nel Motomondiale, sognava di creare la moto da turismo definitiva. Tuttavia, il prezzo elevato ne limitò la diffusione, trasformandola in un oggetto da collezione, il cui valore simbolico è cresciuto nel tempo.

Oggi, la Morbidelli V8 è un simbolo della storia dell’ingegneria italiana, frutto della passione e della visione di un uomo che ha saputo rompere con le convenzioni del suo tempo.