La nuova legge sull’agricoltura biologica è vicina al traguardo in Italia. Approvata quasi all’unanimità ieri al Senato, dopo due anni di discussioni, dovrà affrontare l’ultimo passaggio alla Camera. Rischia di inciampare però proprio all’ultima curva sul cornoletame e gli altri principi dell’agricoltura biodinamica, che un passaggio del testo equipara espressamente a quella biologica. Incentivi finanziari e marchi di qualità che saranno previsti per l’agricoltura biologica, è l’effetto di questo comma, dovranno essere condivisi con i cugini dell’agricoltura biodinamica. Cugini che in molti però considerano eretici, estranei a ogni principio scientifico e vicini piuttosto all’esoterismo.

Il dibattito sul ddl 988, ieri in Senato, è stato tutto concentrato su questo: c’era chi si opponeva all’accostamento fra agricoltura biologica e biodinamica e chi al contrario cercava di allungare la coperta, inserendo nel testo anche pratiche un po’ fumose come la permacultura (cultura, non coltura) e agricoltura sinergica. A stragrande maggioranza ha vinto la formula secondo cui l’agricoltura biodinamica è equiparata a quella biologica. E tutti coloro che non credono nel potere esorcizzante delle pelli di topo di campo incenerite e sparse sul terreno o nel potere fertilizzante del cornoletame – il corno di una mucca che abbia partorito almeno una volta, riempito di letame, sempre di mucca, capace di catturare le forze astrali, seppellito all’inizio dell’inverno e recuperato all’inizio della primavera – sono insorti lamentando l’ennesimo insulto alla scienza.

“Illustri Senatori, può il paese di Galileo Galilei sostenere economicamente pratiche magiche, peraltro facenti capo a un marchio registrato estero?” hanno scritto ad esempio alcune decine di scienziati dell’Accademia dei Lincei, in una lettera ispirata da Cinzia Caporale del Cnr e firmata tra gli altri dal presidente dell’Accademia, il fisico Giorgio Parisi. “Laddove lo Stato ritenga opportuno sovvenzionare alcuni tipi di attività economiche, è condizione necessaria che vengano svolte secondo principi di razionalità e di conformità alle evidenze scientifiche”. L’agricoltura biodinamica, proseguono gli scienziati, “usa parti di animali quali teschi, pelli di topo, corna di vacca o vesciche urinarie di cervo nelle quali infilare cortecce, fiori o letame, da sotterrare ed eventualmente dissotterrare dopo qualche tempo. A fondamento, essa evoca forze cosmiche come motrici di qualunque azione terrena”.

La lettera, scritta prima del voto, non ha fatto breccia fra i membri della Camera alta, che hanno approvato il cornoletame. Invano la senatrice a vita Elena Cattaneo, scienziata dell’università di Milano, ha implorato i colleghi di non avallare “una pratica esoterica e stregonesca”, paragonabile secondo lei alla truffa del Metodo Stamina che pretendeva di curare varie malattie degenerative senza troppe fondamenta mediche. Se ne riparlerà alla Camera. “Spero proprio che corregga questa legge evitando di ufficializzare nella nostra legislazione pratiche magiche” ha commentato Parisi dopo il voto del Senato. Un invito a modificare il testo è arrivato anche dal “Gruppo 2003”, che raccoglie gli scienziati italiani più citati nella letteratura specialistica dei loro campi. “Il rischio sarebbe di screditare l’intero settore”.

Soddisfatti invece i rappresentanti della biodinamica. “L’agricoltura biologica nasce da quella biodinamica e la scelta di equipararle è assolutamente corretta” spiega il presidente dell’Associazione per l’agricoltura biodinamica Carlo Triarico. “È un segmento in forte crescita, che esporta nei mercati più remunerativi il 95% delle sue produzioni italiane, con una crescita del 14% nel 2020”.