La Lega vuole una legge contro l’antisemitismo, nel mirino i cortei “immorali”

Nel giorno della Memoria, Matteo Salvini, leader della Lega, chiede un impegno forte da parte delle istituzioni contro l’antisemitismo. Esprime la necessità di individuare e punire chi discrimina e incita alla violenza contro gli Ebrei. A tal fine, ha presentato un disegno di legge per definire ufficialmente l’antisemitismo in Italia e contrastarne le manifestazioni.

Il disegno di legge, intitolato “Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”, è stato presentato a Palazzo Madama e prevede una chiara definizione della parola “antisemitismo”, che si riferisce all’odio verso gli Ebrei, esprimibile tramite atti verbali o fisici.

Il ddl propone di creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo e di sviluppare linee guida per educare docenti e personale scolastico sui pregiudizi ancora presenti. Si prevede anche formazione specifica per le Forze di polizia per garantire una corretta identificazione dei reati a sfondo antisemita.

Inoltre, si richiede ai media di promuovere campagne informative sul tema, mentre si pianificano iniziative di formazione nel contesto associativo e sportivo. Un aspetto cruciale del disegno di legge è il monitoraggio delle manifestazioni di antisemitismo online, con l’implementazione di misure per combattere il linguaggio d’odio sulle piattaforme social.

Infine, il ddl include un articolo che vieta manifestazioni pubbliche che possano mostrare simboli antisemiti, garantendo così una maggiore protezione per la comunità ebraica.