La Lega spinge sul governo per misure anti-immigrazione

Il decreto e il disegno di legge con misure sulla sicurezza sono stati al centro dell’attenzione dei leghisti, che vogliono uno sforzo in più sull’immigrazione. Secondo il deputato leghista Igor Iezzi, “per noi il restringimento delle maglie sui ricongiungimenti e sui minori non accompagnati che delinquono nel nostro paese è prioritario”. La Lega vuole rendere possibile l’arrivo in Italia solo dei parenti stretti, con nuovi criteri per quanto riguarda il reddito per preservare il welfare sociale a carico dei comuni.

Il Carroccio fa notare che il 36 per cento dei permessi di soggiorno oggi concessi in Italia viene rilasciato per motivi familiari. La Lega vuole quindi intervenire su questo aspetto, richiedendo un maggiore rigore. Il tema della sicurezza sarà al centro dell’appuntamento di questo weekend, a Roccaraso e Rovisondoli, a cui parteciperanno Salvini e i ministri e sottosegretari della Lega.

Il deputato Stefano Candiani sottolinea che “sulle questioni sollevate dagli ultimi fatti di cronaca direi che c’è poco da aggiungere. Un intervento è ineludibile”. La Lega vuole concentrarsi sulle misure che hanno più possibilità di essere approvate e fare valere il proprio lavoro in Parlamento. Il vicepremier Matteo Salvini ha già espresso la necessità di approvare norme più restrittive per i minori, come il divieto di possesso di lame di qualsiasi genere.

La Lega vuole anche affrontare il tema dell’immigrazione, con proposte come il permesso di soggiorno a punti, e chiede una maggiore attenzione dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il tema della sicurezza sarà centrale nell’appuntamento di Roccaraso, dove la Lega presenterà le proprie proposte e richiederà un maggiore impegno dal governo.