La Lega si riunisce oggi a Pontida, Orban con Salvini e Vannacci ‘debutta’

Oggi, domenica 6 ottobre, la Lega di Matteo Salvini si riunisce a Pontida per un evento tradizionale, descritto dal leader stesso come “non sarà una Pontida come le altre”. Salvini esorta i suoi sostenitori a partecipare, promettendo che il loro supporto gli darà la forza necessaria per affrontare le sfide legali imminenti, in particolare il processo per il caso Open Arms, dove rischia sei anni di carcere.

L’evento promette un’affluenza record, con condizioni meteorologiche favorevoli e una presenza di pubblico significativa. Il presidente ungherese Viktor Orban è l’ospite d’onore, insieme a Roberto Vannacci, generale e nuova figura di spicco all’interno della Lega. La manifestazione vedrà la partecipazione di vari leader europei e americani, rafforzando la posizione di Salvini con alleanze politiche che si estendono oltre i confini nazionali.

Salvini presenta anche il successo nell’ottenere il via libera per l’Autonomia differenziata, un traguardo importante per il movimento, evidenziato sul palco, reso ancora più simbolico da un messaggio chiaro: “Non è reato difendere i confini”. Questo slogan rappresenta il tema centrale della manifestazione, e i partecipanti possono firmare petizioni di sostegno a Salvini e ricevere tessere da socio fondatore del ‘Comitato per la Sicurezza dei Confini’.

La manifestazione, che inizia alle 10 e durerà circa tre ore, prevede interventi da parte di vari esponenti della Lega, tra cui ministri e governatori, culminando con il discorso di chiusura di Salvini. Il leader della Lega utilizzerà questo momento per rivendicare le sue politiche di difesa dei confini, supportato dalle oltre 100.000 firme raccolte, che dimostrano il consenso popolare.

Mentre la lezione di strategia e solidarietà continua, si segnala l’assenza dell’alleata storica Marine Le Pen, la quale invierà un video messaggio durante l’evento. La partecipazione attesa è alta, con oltre 150 pullman prenotati per il viaggio verso Pontida. Resta incerta, però, la presenza di Umberto Bossi, fondatore della Lega, che ha recentemente incontrato Salvini dopo polemiche risalenti alle elezioni europee.