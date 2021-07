Tommaso Zorzi si è scagliato duramente contro la Lega e Matteo Salvini dopo i 700 emendamenti presentati sul DDL Zan. La reazione del partito non è tardata ad arrivare: “Ma quanto è sgradevole questo da 1 a 10?“. E pure un bambino delle elementari avrebbe saputo replicare in maniera più intelligente.

MA QUANTO È SGRADEVOLE QUESTO DA 1 A 10? pic.twitter.com/lSzhiFnRpX — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) July 22, 2021

Sotto al tweet della Lega una pioggia di insulti omofobi contro Tommaso, che su Instagram ha replicato: “Quello che trovo sgradevole (per usare un eufemismo) è la difesa gravissima da parte di Salvini nei confronti dell’assessore Adriatici, senza attendere le indagini e la magistratura. E trovo altrettanto sgradevole che uno dei primi partiti (ahimé) d’Italia ha una politica social da far invidia a un tredicenne immaturo qualunque. Per uno che arriva ai comizi con il crocefisso in mano da bravo cattolico osservante, trovo che strida un po’ con il divario tra ciò che professa e ciò che effettivamente fa. Inoltre post come questi sono la conferma degli ideali dell’elettore medio della Lega. Allego quello che mi hanno scritto. E comunque ‘razzista contro gli etero’ è un po’ come ‘omofobo contro i vegani‘”.

Dispiace leggere tutti questi insulti omofobi, ma onestamente non sono affatto sorpreso.

e se la lega odia tommaso sono davvero dalla parte giusta sinceramente #tzvip pic.twitter.com/TBQmZl9Hjs — 🐢 (@ciaobellimieii) July 22, 2021

VIDEO | Tommaso risponde alla Lega, uno tra i primi partiti in Italia, che lo descrive sgradevole dando adito a vari insulti omofobi nei commenti. pic.twitter.com/6fpMOOGwCh — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) July 22, 2021

