La Lega: Il Vero Partito Sovranista in Italia

Matteo Salvini ha ridefinito i vertici della Lega durante il congresso in corso, nominando Roberto Vannacci come nuovo vicesegretario. Vannacci, eurodeputato fresco di adesione al partito, è affiancato dalla milanese Silvia Sardone, anch’essa nuova vice. Restano nei loro ruoli Claudio Durigon e Alberto Stefani.

Vannacci ha espresso la sua soddisfazione per la nomina, sottolineando la responsabilità connessa all’incarico e l’impegno per un’Italia sovrana e forte. Ha promesso di lavorare per consolidare la Lega, descrivendola come l’unico vero partito sovranista d’Italia, determinato a cambiare le cose piuttosto che limitarsi a parole. Vannacci intende radicare il messaggio del partito sul territorio per rispondere ai problemi reali degli italiani.

Durante una sessione alla Camera, le parole di Salvini riguardo alla nuova segreteria sono state accolte con un applauso. La nuova struttura prevede quattro vicesegretari, conforme al recente Statuto approvato.

In merito alla politica estera, Vannacci ha criticato il presidente francese Macron e la proposta di inviare soldati in Ucraina, affermando che il sangue dei soldati italiani non deve essere sprecato per dare visibilità a chi non ha influito sul conflitto. Ha sollevato dubbi sulle basi di una possibile intervento militare e ha criticato il piano di riarmo europeo, considerandolo un mezzo per ridurre la sovranità nazionale. Ha affermato che ogni stato membro deve potenziare le proprie forze armate, considerando che l’Europa della difesa non deve diventare uno strumento per togliere sovranità alle nazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com