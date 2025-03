La Lega ha sempre votato con maggioranza

La Lega ha sempre sostenuto l’Ucraina e garantirà il proprio voto in Parlamento quando la premier Giorgia Meloni presenterà la posizione italiana in occasione del prossimo Consiglio Europeo. Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia a Strasburgo, ha affermato che continueranno a sostenere le scelte del governo. Rispondendo a chi paragonava la situazione attuale a quella di Rifondazione Comunista nei governi Prodi, Fidanza ha scherzosamente osservato come per il Prc la situazione non si sia risolta bene.

Sebbene la Lega possa votare contro specifici provvedimenti, come il piano Ue per il riarmo, ha sempre mantenuto una posizione di supporto nei confronti del governo riguardo il sostegno all’Ucraina. Fidanza ha sottolineato che il partito continuerà a seguire la linea governativa, dimostrando coesione e responsabilià in un momento delicato per la politica internazionale. Il dibattito in Parlamento si preannuncia quindi come un’opportunità per ribadire il sostegno italiano all’Ucraina e chiarire la posizione del governo italiano in un contesto europeo.

In sintesi, la Lega si presenta come un sostenitore affidabile del governo, nonostante le critiche o le divergenze su altri fronti politici. Il messaggio chiave è quello di un’unità di intenti di fronte alle sfide internazionali, con un occhio critico verso le scelte dell’Unione Europea, ma senza compromettere il supporto strategico all’Ucraina.