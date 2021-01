Da un bel po’ di anni per fortuna esistono numerosi libri per bambini che raccontano favole con Principesse che si innamorano di altre Principesse e Principi che corrono a salvare il proprio amato. Fra questi ci sono anche le opere di Emma Dante che ha pubblicato un libro in cui ha rivisitato alcune fiabe famose dal titolo E vissero felici e contente.

Fra le tante anche la Bella addormentata nel bosco che in questa nuova versione sarà svegliata da un’altra donna. Apriti cielo. Una esponente della Lega di Matteo Salvini si è scagliata sui social contro la Rai, accusandola apertamente di “drogare le menti dei bambini” in modo “subdolo e violento”, il tutto avvenuto “senza contraddittorio” in previsione di un “pensiero unico”.

A dar aria alla bocca è stata la leghista Simona Baldassarre che probabilmente non è a conoscenza che il famigerato ‘pensiero unico’ da lei citato è proprio quello eteronormativo con cui siamo tutti cresciuti e che no, non ci ha reso per questo motivo tutti etero. Come una storia arcobaleno non renderà omosessuale il bambino o la bambina che la legge.

Lega contro Rai, risponde il M5S

A rispondere a questo assurdo sfogo della leghista (ma il contraddittorio tanto richiesto chi avrebbe dovuto farlo per la Bella addormentata lesbica, Malefica?), sono stati Alessandra Maiorino e Gabriele Lanzi del M5S fra le pagine di Today.