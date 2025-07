La Lega conferma: nessun sostegno a Spazzafumo a San Benedetto

Nella politica locale di San Benedetto del Tronto, la situazione della maggioranza sta suscitando reazioni da parte dell’opposizione. La Lega ha confermato la sua posizione netta, rimanendo all’opposizione in riferimento all’amministrazione guidata da Spazzafumo.

La segretaria della sezione locale, Laura Gorini, ha sottolineato la necessità di rispettare il mandato elettorale che colloca il partito all’opposizione. La Lega, attraverso il consigliere Lorenzo Marinangeli, ha ribadito il suo impegno a mantenere un percorso politico trasparente e coerente, lontano da manovre opportunistiche. Gorini ha espresso fiducia che l’intero centrodestra rimarrà unito in questa posizione e ha invitato la maggioranza a trovare i numeri necessari per affrontare le difficoltà attuali, che si stanno rivelando dannose per la città.

Marinangeli, dal canto suo, ha ribadito la sua volontà di proseguire nella sua azione di opposizione, evidenziando la scarsa capacità di governo dell’attuale amministrazione. Ha affermato che la coerenza e il rispetto verso i suoi elettori sono i principali motori della sua attività politica. Afferma di voler continuare a lavorare con i principi che lo hanno guidato finora, mantenendo una forte alleanza con il suo partito a livello locale, provinciale e regionale.