La Lazio vince ancora: 3-0 contro il Bologna

La Lazio vince 3-0 contro il Bologna all’Olimpico, raggiungendo le altre squadre al secondo posto nella classifica di Serie A, con 28 punti, a -1 dalla capolista Napoli, mentre il Bologna resta fermo a 18 punti. Il match si sblocca nella ripresa, dopo che il Bologna è rimasto in dieci uomini al 35′ del primo tempo, a causa dell’espulsione di Pobega per doppia ammonizione.

Nel primo tempo, ci sono poche emozioni, con la Lazio che inizia meglio e prova con Vecino e Castellanos, mentre il Bologna risponde con Orsolini e Castro. L’episodio decisivo avviene al 35′, quando Pobega stende Guendouzi ed è espulso. All’inizio del secondo tempo, la Lazio rischia, quando Vecino serve Zaccagni, ma un grande intervento di Orsolini evita il gol. Al 56′, la Lazio torna a farsi pericolosa con un cross di Vecino per Castellanos, che però non riesce a segnare.

Il Bologna inizia a risentire della stanchezza, e al 65′ la Lazio segna ma il gol di Dia viene annullato per fuorigioco. Il vantaggio della Lazio arriva al 68′: un corner di Zaccagni colpito leggermente da Moro arriva a Gigot, che segna il 1-0. Solo quattro minuti dopo, al 72′, Pellegrini effettua un bel dribbling sulla sinistra e serve Zaccagni, il quale va a segno con un tiro di destro per il 2-0.

Il Bologna, colpito da due gol, prova a reagire, ma lascia spazi alla Lazio. In pieno recupero, al 92′, Lazzari serve Isaksen in profondità; dopo un contatto con Ravaglia, il pallone arriva a Dele-Bashiru, che segna il terzo gol per la Lazio. Il match si chiude sul punteggio di 3-0, consolidando così il secondo posto della Lazio in classifica. La vittoria dimostra il dominio della squadra di Baroni nella ripresa, confermando la loro ambizione in campionato.