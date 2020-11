Prova autorevole della Lazio che vince per 2-0 a Crotone nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, sotto una pioggia battente, rischiando pochissimo in fase difensiva, con i padroni di casa quasi mai pericolosi e risolvendo il match grazie ai due attaccanti, il rientrante Immobile a segno con un colpo di testa al 21′ del primo tempo e Correa in gol al 13′ della ripresa. Per la squadra di Inzaghi, che aggancia momentaneamente Napoli e Roma al 3° posto a quota 14, importante iniezione di fiducia in vista del match di Champions League di martedì prossimo all’Olimpico contro lo Zenit San Pietroburgo. I pitagorici, ancora alla caccia del primo successo, restano ultimi con 2 punti.

