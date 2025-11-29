La “Lastra gate” a Ballando con le Stelle

La situazione a “Ballando con le Stelle” continua a essere al centro dell’attenzione a causa di quello che è stato definito “Lastra gate”. Tutto è iniziato quando Francesca Fialdini ha raccontato che due concorrenti le hanno chiesto di mostrare gli esami dei suoi infortuni, esprimendo dubbi sulla sua reale condizione di salute. Fialdini si è ritirata dallo show e non ha voluto fare i nomi dei due presunti “inquisitori”, scatenando così una caccia ai responsabili.

C’è chi ha ipotizzato che i responsabili possano essere Barbara d’Urso, Martina Colombari o Fabio Fognini. Recentemente, Fialdini ha avuto uno scontro con Fognini e ha rilasciato un’intervista in cui ha definito la situazione “assurda” e “un po’ ridicola”. Ha affermato di non sapere chi sia il responsabile, ma ha detto che è chiaro che c’è qualcuno che la teme e sparla sul suo conto.

Fialdini ha anche ribadito che c’è chi crede che i suoi infortuni non fossero così gravi da costringerla a ritirarsi. Ha inoltre riferito di non sapere ancora se ci sarà una serata di ripescaggi, ma ha assicurato che farà di tutto per recuperare e rientrare in gara.

Sulla questione di Barbara d’Urso, Fialdini ha detto che non ha avuto la percezione di un accanimento da parte della giuria, ma ha affermato che se si entra in uno show e non si fa quello che viene chiesto, allora bisogna fare un passo indietro. Ha anche invitato d’Urso a non prendersela e a non chiudersi.

Milly Carlucci è intervenuta sulla questione, affermando che Barbara d’Urso e Martina Colombari non c’entrano nulla con il caso, ma ha confermato che c’è stato uno scontro tra Fabio Fognini e Fialdini. Fognini ha chiarito la sua posizione, affermando di non aver chiesto le lastre a Fialdini e di aver semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile recuperare in poco tempo. Fialdini non ha reagito bene alle sue parole e ha pubblicato un messaggio sui social che sembra essere una replica alle sue affermazioni. Il mistero sulla “mandante” continua, e Martina Colombari ha cercato di autoassolversi pubblicando una foto di Milly Carlucci che sosteneva la sua estraneità al “Lastra gate”.