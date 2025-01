La Juventus si qualifica agli ottavi di finale di Champions League se: le combinazioni

Obiettivo ottavi di finale di Champions League per la Juventus, che oggi, mercoledì 29 gennaio, affronterà il Benfica all’Allianz Stadium nell’ultima giornata della fase a gironi. Attualmente, la squadra di Motta occupa il 17esimo posto con 12 punti, un risultato che le garantisce già la qualificazione certa ai playoff. Tuttavia, l’intento primario è quello di raggiungere una delle prime otto posizioni, le uniche che assicurano il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Per qualificarsi, la Juventus deve necessariamente vincere contro il Benfica e sperare in risultati favorevoli nelle altre partite. In particolare, la Juve ha bisogno che dieci delle dodici squadre posizionate dalla quinta alla sedicesima posizione non ottengano la vittoria. La differenza reti della Juventus, attualmente di +4, sarà fondamentale in caso di arrivo a pari punti.

In sintesi, la partita di oggi rappresenta una sorta di ultima chance per la Juventus per aspirare agli ottavi di finale. La vittoria contro il Benfica è imprescindibile, ma dovrà essere accompagnata da una serie di risultati che favorevoli in altri incontri. La combinazione dei risultati riveste quindi un’importanza cruciale, con la squadra che spera di ottenere un risultato positivo di fronte al proprio pubblico e di poter sfruttare la situazione vantaggiosa in caso di classifica agganciata a quella di altre squadre. L’attesa per questa partita è alta, data l’importanza della qualificazione e le speranze di proseguire il cammino in Champions League.