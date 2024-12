La Juve, la lite con Allegri e il Milan, dico tutto

Dalla lite con Massimiliano Allegri all’addio alla Juventus, Leonardo Bonucci racconta i momenti chiave della sua carriera in un’intervista. L’episodio che ha segnato il suo rapporto con Allegri risale a una partita della stagione 2016-17, in cui Bonucci ha tentato di sostituire Claudio Marchisio, infortunato. Allegri, non d’accordo, ha risposto con insulti, portando a una colluttazione che ha richiesto l’intervento di altri membri dello staff. Dopo questo scontro, la situazione si è deteriorata ulteriormente, con Allegri che voleva Bonucci fuori rosa, ma la dirigenza ha mediato.

Nonostante la tensione, Bonucci è stato escluso dalla trasferta contro il Porto in Champions League, e il suo tentativo di trovare una posizione migliore in panchina ha portato a una situazione imbarazzante. La rottura con Allegri si è definitivamente consumata dopo la finale di Cardiff contro il Real Madrid. Dopo che Allegri ha rinnovato il contratto, Bonucci ha discusso con il direttore Marotta riguardo ad alcune voci sopravvenute su presunti problemi nello spogliatoio, ricevendo però una risposta evasiva dalla dirigenza.

Decidendo infine di lasciare la Juventus, Bonucci ha accettato l’offerta del Milan. Malgrado la società lo avesse dichiarato incedibile l’anno prima, il trasferimento si è concretizzato per 42 milioni, sorprendendo Bonucci, soprattutto considerando il suo status. L’esultanza dopo un gol allo Stadium, indirizzata contro i vecchi tifosi, ha ulteriormente inasprito i rapporti.

In un altro momento, Bonucci ha rivelato che, prima del trasferimento al Milan, c’erano stati contatti con il Manchester City. La dirigenza bianconera si era opposta a qualsiasi offerta proveniente dall’Inghilterra, mantenendo la promessa di tenere Bonucci. Guardiola lo aveva corteggiato anche l’anno successivo, ma Bonucci non poteva attendere.

Infine, Bonucci ha risposto alle recenti dichiarazioni di Szczesny, che ha affermato di non aver mai prestato attenzione ai discorsi del capitano. Bonucci ha espresso sorpresa per queste parole e ha chiarito il suo intento di parlare per il bene della squadra, sottolineando le difficoltà personali di Szczesny in quel periodo.