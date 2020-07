Novanta minuti di certezze per chiudere la pratica scudetto e iniziare a pensare alla Champions. La Juventus di Sarri si prepara al match della domenica sera contro la Sampdoria, potenzialmente l’ultimo atto della corsa al titolo: per festeggiare con due giornate di anticipo il nono consecutivo, i bianconeri dovranno necessariamente battere i doriani dopo la vittoria dell’Inter con il Genoa.





Sarri si affiderà in gran parte alla formazione che ha più utilizzato dalla fine del lockdown, vista anche l’assenza di Douglas Costa che si somma a quelle di De Sciglio, Khedira, Higuain e Chiellini. In difesa spazio ancora a De Ligt e Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, mentre a centrocampo l’allenatore bianconero ha uno dei due dubbi di giornata: il ballottaggio è tra Matuidi e Ramsey per comporre la mediana insieme a Bentancur e Rabiot. Se il primo garantisce una maggior copertura, il gallese è in grado di fornire quegli inserimenti sotto porta che sono mancati in questa stagione.





I tre d’attacco saranno ancora Dybala e Ronaldo con Bernardeschi pronto a fungere sia da esterno del tridente che da centrocampista aggiunto in fase di copertura. L’ultimo dubbio è quello per il ruolo di portiere: Buffon potrebbe giocare titolare nel match che vale lo scudetto, relegando Szczesny in panchina.







Fonte