13 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Musica

La Jungle annuncia nuovo album

Da stranotizie
La Jungle annuncia nuovo album

Il gruppo belga La Jungle annuncia il suo nuovo album, An Order Of Things, la cui uscita è prevista per il 17 aprile tramite la propria etichetta discografica, Hyperjungle Recordings. Per questa uscita, il duo diventa un trio e svela il suo primo album con due batterie.

Sono disponibili intanto i nuovi brani “Witches Carousel” e “Sabertoother”. Il gruppo ha reso noti i link ai propri profili ufficiali: https://lajungleband.com/, https://www.instagram.com/lajungleband/ e https://www.facebook.com/lajungleband. La notizia è stata diffusa da Fiverosespress.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Caso Sassoferrato: degrado e abbandono
Articolo successivo
Beatrice Arnera a Bologna con Intanto ti calmi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Abruzzo nuova meta luxury

Sony 43″ 4K HDR LED TV

Nuoto umbro

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.