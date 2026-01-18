La Jungle annuncia nuovo album

Il gruppo belga La Jungle annuncia il suo nuovo album, An Order Of Things, la cui uscita è prevista per il 17 aprile tramite la propria etichetta discografica, Hyperjungle Recordings. Per questa uscita, il duo diventa un trio e svela il suo primo album con due batterie.

Sono disponibili intanto i nuovi brani “Witches Carousel” e “Sabertoother”. Il gruppo ha reso noti i link ai propri profili ufficiali: https://lajungleband.com/, https://www.instagram.com/lajungleband/ e https://www.facebook.com/lajungleband. La notizia è stata diffusa da Fiverosespress.