La Jolíe Muse Candela Profumata Sandalo e Patchouli, Candela di Soia Naturale per la Casa, Candela Regalo, Durata 80 ore, Grande Contenitore in Vetro, 550 g

Dal marchio

Lavoriamo con artigiani di tutto il mondo per rendere accessibile a chiunque un design elegante e intramontabile. Ogni singolo pezzo è creato con estrema cura ed è realizzato solo con materiali di primissima qualità, da noi selezionati con grande attenzione.

Esplora di più

Scelta Regalo

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10,6 x 10,6 x 14,6 cm; 550 grammi

Produttore ‏ : ‎ La Jolíe Muse

ASIN ‏ : ‎ B09WHLW6GH

Riferimento produttore ‏ : ‎ Amber-CA-ES05

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Legno di sandalo: realizzato con olio di legno di sandalo di alta qualità, che offre benefici terapeutici per la salute. Basta aggiungere un tocco di profumo al legno di sandalo per essere immediatamente risolto dallo stress e dormire tranquillamente. Questa particolare nota legnosa è calmante e dura a lungo per calmare non solo il naso, ma anche la mente

Candela grande: 550 g. Questa grande candela in cera di soia naturale offre circa 90 ore di relax profondo ed è vegano, biodegradabile e privo di esperimenti su animali e parabeni.

Stoppino in legno: questa candela è dotata di uno stoppino in legno naturale e atossico e produce un suono delicato, nostalgico e scoppiettante con bassa nebbia.

Un lusso amorevole: come parte della nostra gamma più popolare, amata da numerosi clienti abituali, ci sono 10 colori e profumi unici. Trova ora il tuo profumo preferito.

38,99 €