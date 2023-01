L’A.I.O.P incontra il candidato Presidente della Regione Lazio Rocca

In vista delle future elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, che porteranno all’elezione del nuovo Presidente della Regione Lazio, ecco le questioni urgenti in tema di sanità per A.I.O.P. Lazio, espressione regionale dell’A.I.O.P (Associazione Italiana Ospedalità Privata) al candidato del centrodestra Francesco Rocca.

«L’A.I.O.P. Lazio – si legge in una nota – con circa l’80% delle strutture accreditate con il Servizio Sanitario regionale, infatti, contribuisce a garantire la tenuta del sistema sanitario regionale. L’associazione ha incontrato lo scorso 19 Gennaio il candidato Governatore, per presentare dieci punti urgenti».

Tra queste:

conoscere i tempi di uscita dal Piano di rientro

lavorare sulla capacità attrattiva della Regione Lazio

affrontare il problema dei tempi d’attesa nei Pronto Soccorso

affrontare il problema del caro bollette con l’erogazione del finanziamento del DL Aiuti- ter

rivedere le tariffe e budget bloccati da oltre dieci anni (specie per RSA e Psichiatria)

porre l’attenzione sulla fattibilità del piano di attuazione del PNRR (Missione 6 Salute)

rivedere le modalità di accesso alla professione medica

valorizzare il ruolo del privato accreditato nel processo di digitalizzazione

alleggerire la burocrazia regionale e recuperare la quota di compartecipazione da parte dei Comuni nel comparto sociale (RSA e cura della disabilità).

Il candidato Presidente Francesco Rocca ha affermato che «sarà una priorità l’azzeramento delle liste d’attesa e si lavorerà sulla sanità, seguendo il principio che “tutto ciò che la Regione paga lo deve governare”. Dunque ci sarà un Recup unico, in un’ottica di centralizzazione – ha detto – per porre fine ad una cattiva gestione dei fondi che ruota intorno alla Sanità. Chiarezza, centralità e governo delle prestazioni saranno le nuove linee guida, in un’ottica di massima trasparenza. Sì, dunque, per Francesco Rocca ad un Tavolo tecnico con il contributo anche di A.I.O.P. Lazio, in cui valutare insieme le urgenze del comparto privato accreditato.

L’obiettivo del mandato sarà quello di ricentralizzare le prestazioni con un unico punto di accesso, che deve essere regionale – ha proseguito Rocca -. I posti letto delle RSA devono entrare a far parte del sistema e occorre riportare sotto l’Assessorato alla Salute la figura degli OSS» ha concluso il candidato.