Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Shimmy Shimmy: la nuova hit estiva dei producer più rivoluzionari della musica pop italiana.

Non è estate senza la hit estiva di Takagi e Ketra. Il duo di producer multiplatino non fa mancare anche all’estate 2021 un tormentone destinato a conquistare le radio. Stavolta è il turno di Shimmy Shimmy. Il brano è in arrivo il 28 maggio in tutte le radio e sulle piattaforme di streaming musicali. A collaborare con i due producer torna dopo un ‘anno sabbatico’ Giusy Ferreri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Takagi e Ketra, Shimmy Shimmy: il nuovo tormentone estivo

Dopo aver conquistato le classifiche con le sonorità brasiliane di Amore e capoeira e con l’afrobeat di Jambo nelle scorse estati, due brani peraltro cantati proprio da Giusy, e dopo essere stati protagonisti anche l’ultima estate con le sonorità gitane di Ciclone cono Elodie, stavolta Takagi e Ketra puntano su sonorità mediorientali.

Giusy Ferreri

Il mix è lo stesso delle precedenti estati: passione, divertimento, spensieratezza e voglia di godersi la vita e l’estate sotto il cielo stellato. Di seguito il post con la copertina del nuovo singolo:

Giusy Ferreri di nuovo con Takagi e Ketra

Dopo un anno di pausa, in cui si è tuffata sulle hit estive collaborando con Elettra Lamborghini, Giusy torna a prestare la voce al nuovo singolo estivo di Takagi e Ketra. “Non c’è due senza tre“, ribadiscono i due producer contenti di collabroare nuovamente con una grande interprete e meravigliosa amica, per far scatenare l’entusiasmo in quest’estate 2021 con atmosfere care alla musica araba e mediorientale.

Spiegano i due artisti più rivoluzionari del nostro pop: “Ci piace esplorare territori sonori nuovi e tradurli nel nostro stile urban pop, un viaggio fra culture diverse che ci stimolano sempre. Il nostro giro del mondo musicale quest’anno si arricchisce con molti suoni, da quelli della darabouka, sturmento a percussione usato in Nord Africa, Medioriente e Asia, al caratteristico sitar indiano“. Alle parole dei producer si aggiungono quelle di Giusy, che ancora una volta si è vista coinvolta da un brano che ha fatto subito breccia nel suo cuore. Sarà questa la hit dell’estate 2021?