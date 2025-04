La guida finanziaria di Stellantis: sospensione e impatti dei dazi di Donald Trump

Stellantis ha annunciato la sospensione della guidance finanziaria per il 2025 a causa delle incertezze sui dazi e le politiche tariffarie in evoluzione sotto l’amministrazione Trump. L’azienda sta collaborando con le autorità politiche per mitigare gli impatti delle tariffe doganali. La guidance finanziaria è fondamentale per fornire indicazioni sulle aspettative future delle performance dell’azienda agli analisti e investitori.

Nel primo trimestre del 2025, Stellantis ha registrato ricavi netti di 35,8 miliardi di euro, evidenziando un calo del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024, principalmente a causa di una diminuzione nei volumi di consegna e prezzi sfavorevoli. Il numero di consegne è sceso del 9%, influenzato da una minore produzione in Nord America e da transizioni nei portafogli di prodotto.

La quota di mercato nella zona UE30 è aumentata del 1,9% rispetto al quarto trimestre del 2024, raggiungendo il 17,3%, grazie al lancio di nuovi modelli come la Fiat Grande Panda, l’Opel Vauxhall Frontera e la Citroën C3 Aircross. Stellantis è diventata leader nel segmento delle ibride e ha conquistato la seconda posizione nel mercato Bev.

In Sud America, l’azienda ha mantenuto una quota di mercato del 23,8%. La notizia dell’annuncio su un possibile alleggerimento dei dazi da parte di Trump ha fatto salire del 4% le azioni di Stellantis. Il titolo ha registrato un incremento significativo in Borsa, evidenziando l’importanza della situazione tariffaria per le performance finanziarie dell’azienda. Stellantis prevede di completare la nomina del nuovo amministratore delegato entro metà 2025.