La guida definitiva per una maionese perfetta

La maionese fatta in casa è una salsa semplice e gustosa, ideale per rendere cremosi diversi piatti. Per ottenere una buona emulsione è fondamentale scegliere ingredienti freschi e mantenerli alla stessa temperatura. Gli ingredienti principali sono le uova (o solo i tuorli) e l’olio; il tuorlo è tradizionalmente usato, ma l’utilizzo dell’uovo intero è oggi più comune per un gusto più equilibrato. L’olio di girasole è il più consigliato per la sua alta concentrazione di lecitine, rispetto all’olio extravergine d’oliva, che ha un sapore dominante. L’aggiunta di aceto o succo di limone è essenziale per stabilizzare l’emulsione.

Per preparare la maionese, si consiglia di utilizzare un frullatore a immersione: si versa l’uovo, l’aceto o il limone, la senape e il sale nel bicchiere, si immergono le lame, e si aggiunge l’olio, iniziando a frullare. Se la maionese impazzisce, è possibile recuperarla con un po’ d’acqua o ricominciando con un nuovo uovo.

In alternativa, per una versione vegana, si possono utilizzare la bevanda di soia, l’aquafaba, o altri ingredienti come silken tofu o yogurt di soia. È importante mantenere la proporzione di 3 parti d’olio per 1 parte di liquidi. Per una maggiore stabilità della maionese vegana, si possono unire addensanti naturali come gomma di xantano o farina di semi di lino. Con semplici accorgimenti, tutti possono preparare una deliziosa maionese personalizzata e fresca in casa.