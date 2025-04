La guida definitiva per il tuo viaggio in Vietnam: se vuoi scoprire il ‘paese dei 1000 paesaggi’, inizia da qui.

Ciao viaggiatori! Ecco alcuni consigli utili per un viaggio in Vietnam, basati sulla mia esperienza. Abbiamo organizzato il nostro viaggio autonomamente, raccogliendo informazioni online e da guide di viaggio. Il Vietnam è un paese affascinante, caratterizzato da una cultura vivace, paesaggi mozzafiato e una storia ricca. Ciò che mi ha colpito è l’ospitalità dei vietnamiti e la pulizia delle città moderne. Tuttavia, alcuni luoghi iconici, come Hoi An e Ha Long Bay, soffrono del turismo di massa che minaccia la loro autenticità.

Per quanto riguarda gli spostamenti, le app come Grab e 12Go sono indispensabili. Grab è simile a Uber e aiuta negli spostamenti, mentre 12Go è utile per prenotare autobus e treni. Google Translate è fondamentale per comunicare e Google Maps per orientarsi. Gli alloggi possono essere trovati su Booking.com e Agoda.com. I prezzi per gli alloggi variano, con una media di 10-15 euro a notte.

La cucina vietnamita è deliziosa e ogni regione offre piatti unici, come il Phở a Hanoi e il Bun Bo Hue a Hue. È consigliabile mangiare in ristoranti frequentati dalla gente locale per un’esperienza autentica. I costi del cibo sono molto variabili, con piatti che vanno da 1 a 15 euro.

In termini di costi complessivi, per 11 giorni, abbiamo speso meno di 500 euro, inclusi alloggi, pasti e trasporti. Si consiglia di avere sempre contante a disposizione, poiché non tutti i luoghi accettano carte. Infine, contrattare nei mercati è frequente e può portare a ottimi affari. Spero che questi suggerimenti vi aiutino nella vostra avventura in Vietnam!