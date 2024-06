La grande macchia rossa di Giove ci ha preso in giro per secoli!

Dopo aver visto che su Giove ci sono le onde, eccoci pronti per una nuova curiosità spaziale. Hai presente la grande macchia rossa di Giove? Bene, ci ha preso in giro per secoli.

Iniziando con brevi accenni storici, nel 1665 l’astronomo italiano Giovanni Cassini osservò una gigantesca macchia scura su Giove, che chiamò “macchia permanente“. Nonostante gli astronomi abbiano perso le tracce della macchia per interi secoli, abbiamo sempre pensato che l’originale “macchia permanente” potesse essere la Grande Macchia Rossa che possiamo osservare ancora oggi. Per chi non lo sapessi, si tratta di un’enorme tempesta sulla superficie di Giove. A quanto pare però, ci sbagliavamo.

Dopo che la “macchia permanente” fu osservata per la prima volta nel XVII secolo, ne abbiamo perso le tracce. L’ultima osservazione documentata risale al 1713 e sarebbe passato più di un secolo prima che potessimo avvistarla nuovamente.

Un nuovo studio condotto proprio sulla Grande Macchia Rossa, suggerisce infatti che molto probabilmente si tratta di una tempesta più recente e più giovane di quanto pensato in precedenza.

“Dalle misurazioni delle dimensioni e dei movimenti, abbiamo dedotto che è altamente improbabile che l’attuale Grande Macchia Rossa fosse la ‘Macchia Permanente’ osservata da Cassini. La ‘macchia permanente’ probabilmente scomparve tra la metà del XVIII e il XIX secolo, nel qual caso ora possiamo dire che la longevità della macchia rossa supera i 190 anni“, afferma Agustín Sánchez-Lavega, planetologo dell’Università dei Paesi Baschi a Bilbao, a capo dello studio.

Nello specifico, per tentare di avere un quadro più chiaro della situazione, i ricercatori hanno utilizzato i dati relativi ai cambiamenti della Grande Macchia Rossa nel corso del tempo, effettuando diverse simulazioni al computer. Ciò che sappiamo per certo della Grande Macchia Rossa è che si sta restringendo.

Un’osservazione del 1879 collocava la dimensione della macchia a 39.000 chilometri lungo il suo asse più lungo, mentre ora si estende per 4.000 chilometri sul suo asse più lungo.

Dopo aver scoperto che la Terra non sta tecnicamente orbitando intorno al Sole, si tratta di una nuova curiosità decisamente affascinante. Ora il team condurrà ulteriori simulazioni per prevedere se la Grande Macchia alla fine scomparirà o meno come la Macchia Permanente di Cassini. Chissà, magari rinascerà tra centinaia di anni.