AmaSanremo: il regolamento e la giuria del nuovo programma di Amadeus per portare i giovani al Festival di Sanremo.

Tutto pronto per AmaSanremo, il nuovo format ideato da Amadeus per portare al Festival di Sanremo 2021 i giovani scelti da una giuria speciale. I ragazzi si esibiranno davanti ad alcuni grandi artisti che avranno il compito di giudicare la loro performance e dare i giusti consigli per poter indirizzare al meglio la loro carriera. Ecco chi sono i giurati scelti da Amadeus e tutte le altre informazioni su questo nuovo programma.

AmaSanremo: la giuria del format di Amadeus

Sono Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi i tre giudici chiamati da Amadeus per la giuria del suo nuovo format musicale. Tre artisti differenti tra loro,r appresentanti di mondi tanto distanti quanto complementari. Mentre Piero Pelù è chiamato a portare la sua ventata di rock, Barbarossa rappresenterà il pop, mentre la Venezi sarà il simbolo della musicalità, visto il suo ruolo di prima direttrice d’orchestra donna.

Piero Pelù

“Dove c’è della musica io mi ci butto, e in questo caso sono ancora più contento di farlo perché si tratta di musica fresca fresca“, ha commentato il cantante dei Litfiba sui social. Ma attenzione: a questi tre nomi se ne aggiungerà un quarto che per il momento non è ancora stato rivelato.

AmaSanremo: regolamento e come funziona

Il nuovo format di Amadeus partirà il 29 ottobre in seconda serata su Rai 1 e andrà in onda ogni giovedì per cinque settimane. Attraverso queste puntate verranno selezionati i cantanti che accederanno al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte.

Il format è stato spiegato in parte dallo stesso Pelù: “Durante il programma ascolteremo tantissime proposte, per scegliere poi chi andrà sul palco dell’Ariston al Festival, ma soprattutto per dare consigli e per rendere l’esperienza di tutti una fase di crescita artistica indimentecabile“.

Di seguito il video di Gigante, il brano presentato a Sanremo proprio da Piero nel 2020: