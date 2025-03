La gita del GF finisce male: cosa è successo lontano dalle telecamere

Ieri pomeriggio, il Grande Fratello ha organizzato una gita per i veterani della casa, ma la situazione è degenerata in una lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Helena ha accusato Shaila di mettere se stessa al primo posto, provocando una reazione negativa da parte di quest’ultima, che ha detto di non gradire il commento. La disputa ha portato a insulti reciproci, creando un clima teso tra le partecipanti.

Una volta tornate nella casa, Helena ha iniziato a piangere e si è sfogata con Stefania Orlando, dicendo di sentirsi male per gli attacchi che stava subendo e che anche Javi non l’aveva supportata. Ha espresso il desiderio di averla accanto nel confessionale, rivelando la sua difficoltà a gestire la situazione.

Stefania ha poi raccontato a MariaVittoria l’accaduto, evidenziando l’intervento di Lorenzo, il quale è intervenuto nella lite in modo aggressivo, infastidendo ulteriormente l’atmosfera. Stefania ha cercato di allontanare Helena dalla disputa, ma Lorenzo ha alzato la voce, scatenando ulteriore tensione. MariaVittoria ha espresso il suo dispiacere per Helena, sottolineando come la ragazza fosse stata messa in mezzo a una situazione di conflitto senza motivo.

La giornata, che inizialmente prometteva di essere tranquilla, si è trasformata in un momento di caos e tensione, evidenziando le dinamiche conflittuali tra i concorrenti e la fragilità delle relazioni all’interno della casa del Grande Fratello.