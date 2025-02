La Giornata Mondiale del Cancro: Ricerca e Prevenzione

Il 4 febbraio si è celebrata la Giornata mondiale del cancro, con il tema “Uniti dall’unicità” per sottolineare che ogni esperienza con il cancro è singolare. È fondamentale mantenere un approccio che metta al centro la persona prima del paziente.

All’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la ricerca è fondamentale, guidata da Anne Zeuner nel Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare. L’attenzione è rivolta principalmente a due aree: le cellule tumorali dormienti e quelle che mostrano chemio-resistenza. Le cellule dormienti, responsabili delle recidive, devono essere colpite o rese tali in modo permanente. A tal fine, è stata sviluppata e brevettata una nuova formulazione del farmaco fenretinide, che ha dimostrato di prolungare la dormienza delle cellule nel tumore della mammella in modelli animali.

Un altro progetto dell’ISS si concentra sulla chemio-resistenza, cercando di capire perché alcune cellule resistono e quali vulnerabilità permettano di colpirle. Questo progetto, finanziato dal Pnrr, ha un valore di un milione e coinvolge quattro unità operative. Inoltre, l’ISS monitora i programmi di prevenzione individuale tramite il sistema di sorveglianza “Passi”, che include screening per tumori colorettali, mammari e cervicali. I risultati della ricerca, condotta in collaborazione con le Università di Siena e Bologna, sono stati pubblicati nel Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.

Il Collegio dei Reumatologi Italiani (CReI) ha sottolineato il ruolo dei reumatologi nella lotta contro i tumori, evidenziando la connessione tra malattie reumatiche e un aumento dell’incidenza di carcinomi e linfomi. Questi specialisti si impegnano a promuovere un approccio collaborativo nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro.