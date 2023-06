La gioia del cucciolo di cane quando incontra i fratellini appena nati

Un cucciolo di cane non riesce a trattenere la gioia quando incontra i fratellini appena nati: l’emozione alla vista di mamma gatta e dei piccoli.

Gli animali domestici, ormai si sa, sono capaci di compiere gesti talmente dolci e affettuosi nei confronti degli altri animali e nei confronti degli esseri umani da lasciare incantati chi li osserva. Sarà per questo che un meraviglioso cucciolo di Pastore Tedesco è riuscito a conquistare migliaia di utenti del web in un video condiviso su Facebook all’account di uno scrittore statunitense, Mike Shaw (profilo social @Mike F Shaw).

Incontro tra cuccioli: l’emozionante video del cane Pastore tedesco e dei fratellini gatti appena nati

Il filmato, che ha totalizzato nel giro di pochi giorni quasi mezzo milione di visualizzazioni, mostra il momento dell’incontro tra un tenero cucciolo di cane e i piccoli gattini appena nati.

Nella didascalia posta a corredo delle immagini, l’utente che ha caricato il video su Facebook scrive: «Take two and a half minutes out of your life to appreciate a puppy meeting new born kittens, it’s just beautiful» (tradotto in italiano: «Prenditi due minuti e mezzo dalla tua vita per apprezzare un cucciolo che incontra alcuni micetti appena nati, è semplicemente bellissimo»).

La gioia del piccolo cagnolino alla vista dei felini da poco venuti al mondo è infatti davvero commovente. Dal filmato è possibile vedere l’emozione del cucciolo non appena viene fatto entrare nella stanza: il quattro zampe si avvicina entusiasta al letto dove mamma gatta e i suoi piccolini stanno sdraiati. Appena vede i gattini, il Pastore tedesco inizia a scodinzolare felicissimo e prova più volte a salire sul letto. Contento e allo stesso tempo quasi intimorito, però, il cucciolo sale accanto alla gatta di casa solo quando la loro umana lo fa avvicinare prendendolo in braccio.

Raggiunti i micetti, il cucciolo inizia ad annusarli senza neanche sfiorarli con il musetto; poi iniziato a girare loro intorno per vederli meglio, osservandoli con affetto e curiosità. Muovendosi con una delicatezza quasi incredibile per un cucciolo di quell’età e di quella razza (il piccolo di Pastore tedesco avrà infatti quattro o al massimo cinque mesi), il cane si avvicina ancora di più ai felini e in particolare alla gatta. La micetta è una gatta “calico”; i gatti “calico” sono gatti domestici appartenenti a qualsiasi razza caratterizzati da occhi solitamente verde e da un manto dalla triplice colorazione composto in prevalenza di colore bianco con macchie arancioni e nere o talvolta con macchie color crema e grigie.

La gatta, che si fida completamente del cucciolo di Pastore tedesco alla quale è molto legata, rimane immobile mentre il cagnolino osserva i piccoli appena nati. Il cucciolo intanto, preso dall’entusiasmo per i suoi nuovi fratellini, inizia ha riempire di bacetti la gattina, quasi complimentandosi per aver dato alla luce dei piccoli così carini. Il Pastore tedesco, alla fine, si distende accanto alla micia rimanendole vicino per tutto il pomeriggio. Lo sguardo dolcissimo e pieno di affetto con cui ha continuato a guardare i gattini per tutto il tempo fa intuire chiaramente che non appena i felini apriranno gli occhi e si alzeranno sulle loro zampette avranno un fratellino maggiore che si prenderà cura di loro. (di Elisabetta Guglielmi)