«Con una lingua affilata e una struttura a incastri perfetta, Stella Poli ha scritto un romanzo come un tappeto di schegge di vetro su cui non si può camminare senza ferirsi. La storia di un abuso, rifratta in frammenti che simulano il prisma della memoria, diventa occasione per uno scavo senza sconti, di bruciante intensità.»

Così Francesco Targhetta saluta il romanzo d’esordio di Stella Poli, che da questa settimana ci aspetta in libreria.

La gioia avvenire è il fulminante esordio di Stella Poli sulla giustizia umana