La ginecologa Stefania Cosmi è morta improvvisamente a Cagliari: aveva solo 45 anni e lascia una figlia piccola.

Lutto per l’ASL di Cagliari: è morta a soli 45 anni Stefania Cosmi, stimata ginecologa dell’ospedale Santissima Trinità. La dottoressa ha accusato un malore mentre si trovava in struttura, portando alla triste notizia annunciata dai colleghi sui social. Descritta come “medico stimato e adorato da tutti”, il personale dell’ospedale ha annullato i festeggiamenti per la festa della mamma in segno di rispetto. Stefania lascia una figlia piccola.

Nata ad Atri in Abruzzo, si era trasferita a Selargius, dove dal 2011 lavorava come dirigente medico nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. In precedenza, aveva prestato servizio all’ospedale A. G. Mastino di Bosa. La sua scomparsa ha creato profondo sconforto tra colleghi, familiari e pazienti, molti dei quali hanno condiviso il dolore sui social, ricordandola come una persona con un “animo nobile” e una professionalità incomparabile.

Le reazioni sui social evidenziano il grande affetto dei pazienti, che hanno descritto momenti significativi trascorsi con lei, come nelle gravidanze curate. C’è chi la ricorda con parole dolci e chi esprime un desiderio di farle raggiungere luoghi più alti. È probabile che venga eseguita un’autopsia per chiarire le cause del decesso, ma al momento non ci sono dettagli certi sulle circostanze della sua morte. La comunità dell’ospedale e tutti coloro che l’hanno conosciuta sono profondamente colpiti dalla perdita di una figura così amata e rispettata.