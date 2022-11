La gieffina spagnola fa sclerare Antonella: “La sistemo io quella Barbie!”

Sapevamo che l’ingresso di Oriana Marzoli non sarebbe passato inosservato e così è stato. La bella spagnola (venezuelana di nascita) ha già fatto saltare i nervi di Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato quando subito dopo la puntata Oriana ha consigliato a Edoardo Donnamaria di viversi un po’ di più la casa e di fare il suo percorso senza stare attaccato ad Antonella. Il gieffino da bravo cucciolo ammaestrato ha riportato tutto alla sua padr fidanzata, che è andata su tutte le furie: “Madonna quanto mi sta sulle pa**e questa qui. Mamma mia già mi sta sulle pa**e. Ha iniziato con il piede sbagliato. Che degrado comunque. L’accoglierò proprio bene in questa casa vedrete“.

Antonella si è subito sfogata con Nikita: “Come si chiama quella? La spagnola, Oriana, ha detto a Edoardo di fare il suo percorso da solo e lui mi ha riferito tutto. Questa qui è appena arrivata e già rompe le pa**e. In questi giorni la sistemo io tranquilla. Già le ho detto che la sistemo. Non si preoccupasse dei miei fatti quella Barbie. Adesso aspetta fammi sentire che dice sta genia che vedo che sta parlando“.

La ‘Barbie spagnola’ fa infuriare Antonella Fiordelisi.

Non contenta la Fiordelisi ha sparlato di Oriana anche con Luca Salatino: “Sì la Barbie spagnola. Non ha contenuti. Poverina. Non sa di che parlare. Entra qui senza suoi contenuti e deve scassare agli altri. Domani farò tanta amicizia con lei fidati ahahah. Non si capisce quando parla. Dici che non dura tanto qui dentro? Infatti sì sono d’accordo. Cercava di darmi fastidio. Questa la metto a posto io, vediamo come si comporta“.

E cercando di reclutare alleati nella sua nuova guerra, Antonella ha attaccato la Marzoli anche durante una chiacchierata con Edoardo Tavassi: “Tra me e lei non c’è proprio competizione. Per lei è una battaglia persa. Io non ho paura, non me la sto facendo sotto. A me piace stuzzicare quando mi pestano i piedi. Per me non c’è mai un momento di calma in queste circostanze“.

Confido moltissimo nella faida che sta per nascere tra la bella campana e la ‘Barbie spagnola’. Ancora una volta il cast femminile umilia quello maschile.

Antonella che chiama Oriana “barbie”… ba🤦🏻‍♀️ Che poi non è vero che stava dicendo a edo di fare il percorso da solo ma si stava solo interessando alla loro storia quindi anche meno #gfvip — Francy (@Francy11412804) November 4, 2022

Chissà quando Antonella scoprirà che Oriana ha più di 2milioni di follower 😂 #GFvip — Roro 🥂🍾 (@Roberta12872) November 4, 2022