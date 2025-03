La Germania lancia la spesa e le borse volano

Oggi si registra un forte rimbalzo delle borse europee dopo il calo di ieri dovuto all’introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti nei confronti di Canada, Messico e Cina. L’indice Ftse Mib di Milano è salito del 2,08%, mentre Francoforte ha fatto meglio con un aumento del 3,38%, grazie all’annuncio da parte dei partiti Cdu e Spd di creare un fondo da 500 miliardi di euro per le infrastrutture e di allentare le regole fiscali per aumentare la spesa per la difesa. A beneficiarne sono stati principalmente i settori dei materiali da costruzione, come la tedesca Heidelberg, in crescita del 17%, e l’italiana Buzzi Unicem, salita del 16%. Anche il settore della difesa ha visto rialzi, con Rheinmetall a +7% e Leonardo a +3,9%. Le banche hanno segnato incrementi significativi, con Unicredit a +7% e Deutsche Bank e Commerzbank oltre il 10%.

Tuttavia, anche i rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati, con il rendimento del Bund tedesco decennale in crescita di 30 punti base, il più grande balzo dalla caduta del Muro di Berlino, e il Btp italiano che sale al 3,90%. Negli Stati Uniti, Wall Street è in calo per il terzo giorno consecutivo, con l’indice S&P500 a -0,40%. I posti di lavoro non agricoli creati a febbraio sono stati solo 77.000, contro una stima di 140.000. A seguito di queste notizie, l’euro si rafforza verso il dollaro, scambiandosi a 1,0770 dollari, un incremento del 1,41%. Sul fronte delle materie prime, il petrolio ha registrato un netto calo, con il Brent a 68,40 dollari al barile, il livello più basso dal maggio 2021.