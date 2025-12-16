La Germania contemporanea è spesso descritta come una potenza “rieducata” dalla storia, profondamente consapevole dei propri errori e strutturalmente orientata alla pace. Tuttavia, osservando la sua traiettoria storica e alcune scelte politiche recenti, emerge una continuità inquietante: la difficoltà cronica delle classi dirigenti tedesche nel tradurre la memoria storica in una reale cultura della pacificazione.

All’inizio del Novecento, l’Impero tedesco sperimentava in Africa sud-occidentale pratiche di sterminio sistematico contro i popoli Herero e Nama, con deportazioni, campi di concentramento, avvelenamento dei pozzi e esperimenti su cavie umane. Questi eventi sono stati riconosciuti come genocidari dal governo tedesco, che ha dichiarato di accettare la propria responsabilità storica e morale. Tuttavia, questa dichiarazione sembra essere un atto simbolico scollegato dalle prassi geopolitiche successive.

La Seconda guerra mondiale, scatenata da una Germania che aveva trasformato l’efficienza industriale in macchina di morte, ha portato alla costruzione di una memoria fondata sulla colpa e sul “mai più”. Tuttavia, questa memoria sembra spesso confinata al passato, incapace di funzionare come freno strutturale alle nuove forme di aggressività politica, economica e strategica.

La Germania ha sostituito la forza militare con quella economica nel progetto europeo, ma non ha abbandonato una logica egemonica. Le politiche di austerità imposte ai Paesi più fragili dell’Unione hanno rappresentato una forma di avvelenamento dei pozzi della solidarietà europea, con rigore elevato a dogma e debito trasformato in colpa morale.

Nel contesto della guerra tra Ucraina e Federazione Russa, la Germania guidata da Friedrich Merz appare sempre più orientata a ostacolare percorsi negoziali di pace, spingendo per una prosecuzione del conflitto che risponde a interessi geopolitici, industriali e strategici. La retorica della responsabilità morale viene così piegata a giustificazione di un’escalation permanente.

Il punto non è negare le colpe russe, ma chiedersi perché una nazione che ha conosciuto le conseguenze estreme della guerra totale sembri incapace di esercitare una leadership autenticamente pacificatrice. Forse il problema non risiede nella memoria, ma nel modo in cui essa viene gestita: una memoria ritualizzata, istituzionale, che commemora ma non trasforma. Finché questa responsabilità resterà una formula solenne ma sterile, incapace di produrre una reale etica della moderazione, la Germania continuerà a oscillare tra il ruolo di potenza morale proclamata e quello di attore destabilizzante mascherato da nazione rassicurante e operosa.