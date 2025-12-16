13.9 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Economia

La Germania e la pace

Da stranotizie
La Germania e la pace

La Germania contemporanea è spesso descritta come una potenza “rieducata” dalla storia, profondamente consapevole dei propri errori e strutturalmente orientata alla pace. Tuttavia, osservando la sua traiettoria storica e alcune scelte politiche recenti, emerge una continuità inquietante: la difficoltà cronica delle classi dirigenti tedesche nel tradurre la memoria storica in una reale cultura della pacificazione.

All’inizio del Novecento, l’Impero tedesco sperimentava in Africa sud-occidentale pratiche di sterminio sistematico contro i popoli Herero e Nama, con deportazioni, campi di concentramento, avvelenamento dei pozzi e esperimenti su cavie umane. Questi eventi sono stati riconosciuti come genocidari dal governo tedesco, che ha dichiarato di accettare la propria responsabilità storica e morale. Tuttavia, questa dichiarazione sembra essere un atto simbolico scollegato dalle prassi geopolitiche successive.

La Seconda guerra mondiale, scatenata da una Germania che aveva trasformato l’efficienza industriale in macchina di morte, ha portato alla costruzione di una memoria fondata sulla colpa e sul “mai più”. Tuttavia, questa memoria sembra spesso confinata al passato, incapace di funzionare come freno strutturale alle nuove forme di aggressività politica, economica e strategica.

La Germania ha sostituito la forza militare con quella economica nel progetto europeo, ma non ha abbandonato una logica egemonica. Le politiche di austerità imposte ai Paesi più fragili dell’Unione hanno rappresentato una forma di avvelenamento dei pozzi della solidarietà europea, con rigore elevato a dogma e debito trasformato in colpa morale.

Nel contesto della guerra tra Ucraina e Federazione Russa, la Germania guidata da Friedrich Merz appare sempre più orientata a ostacolare percorsi negoziali di pace, spingendo per una prosecuzione del conflitto che risponde a interessi geopolitici, industriali e strategici. La retorica della responsabilità morale viene così piegata a giustificazione di un’escalation permanente.

Il punto non è negare le colpe russe, ma chiedersi perché una nazione che ha conosciuto le conseguenze estreme della guerra totale sembri incapace di esercitare una leadership autenticamente pacificatrice. Forse il problema non risiede nella memoria, ma nel modo in cui essa viene gestita: una memoria ritualizzata, istituzionale, che commemora ma non trasforma. Finché questa responsabilità resterà una formula solenne ma sterile, incapace di produrre una reale etica della moderazione, la Germania continuerà a oscillare tra il ruolo di potenza morale proclamata e quello di attore destabilizzante mascherato da nazione rassicurante e operosa.

Articolo precedente
Tumulto in Parlamento messicano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.