La Gentrificazione del Calcio: Riserva per Ricchi e Turisti

Il calcio sta subendo una trasformazione che lo sta rendendo sempre più inaccessibile ai ceti popolari, relegandoli ai margini e favorendo coloro che possono permettersi affitti elevati e abbonamenti vip. Secondo un articolo di José Luis Pérez Triviño su El País, il Barcellona ha venduto oltre tremila posti vip, incassando più di trecento milioni di euro. Questa mossa non rappresenta solo un’operazione finanziaria, ma simboleggia un cambiamento profondo, rendendo il calcio un’industria di intrattenimento per l’élite e i turisti.

Il concetto di “gentrificazione del calcio” illustra come le tradizionali tifoserie vengano gradualmente sostituite da clienti con potere d’acquisto, analogamente a quanto accade nei quartieri gentrificati. Le tribune popolari stanno diventando spazi dedicati alla ristorazione, mentre il linguaggio del calcio si sta trasformando: dalla passione si è passati a parlare di “user experience”. Il fenomeno non è isolato; anche club come l’Arsenal e il Manchester City hanno seguito questa tendenza, rinominando i propri stadi per attrarre investimenti.

Purtroppo, la reazione da parte del pubblico è stata limitata. La narrativa ha enfatizzato la necessità di modernizzazione e internazionalizzazione, relegando il tifoso a semplice “stakeholder”. L’idea che le emozioni calcistiche possano essere vendute come un prodotto sta prendendo piede, riducendo le esperienze autentiche a mere transazioni commerciali.

Fonte: www.ilnapolista.it