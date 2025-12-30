10.5 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Cucina

La genovese di Napoli

Da stranotizie
La genovese di Napoli

La tradizione dei piatti di Natale a Napoli è molto ampia e comprende anche pietanze come la genovese, una specialità della cucina partenopea. La genovese è un ragù bianco con carne e cipolle, elaborato e molto saporito, adeguato ad accrescere il già ricco menu delle feste. Giuseppe Vesi, che ha recentemente iniziato a lavorare anche nella cucina, abbinando la trattoria alla storica attività di pizzaiolo, offre la genovese come uno dei must della cucina, insieme a tutti i piatti tradizionali campani, come un omaggio alla cucina italiana.

Il progetto della trattoria di Vesi nasce dalla collaborazione con lo chef Luigi Gerbino, specialista di piatti come la genovese, la pasta e patate e le polpette al sugo. La preparazione della genovese è lunga e complessa, richiede ingredienti standard scelti con cura, come il battuto di sedano e carote, la carne di muscolo, i nervetti di manzo, cipolle ramate di Montoro, olio evo del Cilento e vino bianco Falanghina. La preparazione inizia versando l’olio extravergine in una casseruola e soffriggendo lentamente i nervetti di manzo insieme al battuto di sedano e carote, poi si aggiunge il pezzo di carne intero e si fa rosolare bene su tutti i lati.

Il tempo gioca un ruolo fondamentale nella preparazione della genovese, infatti, dopo la prima cottura, si deve continuare aggiungendo acqua e cuocendo a fuoco bassissimo per altre dodici ore. Poi si taglia a pezzetti la carne e la si rimette in casseruola, dove continua a cuocere per ulteriori cinque o sei ore, per un tempo di cottura complessivo compreso tra le ventidue e le ventiquattro ore. La genovese è un piatto che richiede pazienza e attenzione, ma il risultato è un ragù bianco di alta qualità, saporito e ricco di sapori.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Anteprima 2025: gli eventi che cambieranno il mondo
Articolo successivo
Lavoro in Liguria
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.