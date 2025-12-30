La genovese di Napoli

La tradizione dei piatti di Natale a Napoli è molto ampia e comprende anche pietanze come la genovese, una specialità della cucina partenopea. La genovese è un ragù bianco con carne e cipolle, elaborato e molto saporito, adeguato ad accrescere il già ricco menu delle feste. Giuseppe Vesi, che ha recentemente iniziato a lavorare anche nella cucina, abbinando la trattoria alla storica attività di pizzaiolo, offre la genovese come uno dei must della cucina, insieme a tutti i piatti tradizionali campani, come un omaggio alla cucina italiana.

Il progetto della trattoria di Vesi nasce dalla collaborazione con lo chef Luigi Gerbino, specialista di piatti come la genovese, la pasta e patate e le polpette al sugo. La preparazione della genovese è lunga e complessa, richiede ingredienti standard scelti con cura, come il battuto di sedano e carote, la carne di muscolo, i nervetti di manzo, cipolle ramate di Montoro, olio evo del Cilento e vino bianco Falanghina. La preparazione inizia versando l’olio extravergine in una casseruola e soffriggendo lentamente i nervetti di manzo insieme al battuto di sedano e carote, poi si aggiunge il pezzo di carne intero e si fa rosolare bene su tutti i lati.

Il tempo gioca un ruolo fondamentale nella preparazione della genovese, infatti, dopo la prima cottura, si deve continuare aggiungendo acqua e cuocendo a fuoco bassissimo per altre dodici ore. Poi si taglia a pezzetti la carne e la si rimette in casseruola, dove continua a cuocere per ulteriori cinque o sei ore, per un tempo di cottura complessivo compreso tra le ventidue e le ventiquattro ore. La genovese è un piatto che richiede pazienza e attenzione, ma il risultato è un ragù bianco di alta qualità, saporito e ricco di sapori.